Incendios en Chubut: confirmaron hallazgos de combustible donde se inició el fuego
El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó como de “alerta permanente” la situación generada por el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada, que ya arrasó con unas 3.500 hectáreas de bosque nativo y provocó la evacuación de miles de personas. Además, confirmó que la investigación judicial apunta a un inicio intencional del fuego.
“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, afirmó el funcionario en declaraciones televisivas, al describir el impacto personal y colectivo de un desastre que avanza sin pausa. Díaz Mayer, residente en el área afectada, señaló que observa el humo desde su propia vivienda, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos, y relató que la columna presenta una quema constante, de tonalidad gris oscura.
El fiscal detalló que el incendio comenzó el lunes en un punto estratégico, equidistante entre El Hoyo y el acceso al lago Puerto Patriada, a escasos metros del único camino de ingreso y egreso del lugar. “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos y a toda la gente que estaba ahí”, sostuvo, al remarcar la gravedad de la ubicación elegida.
Díaz Mayer explicó que al momento de iniciarse el fuego participaba de una reunión de gabinete ampliado, convocada por el gobernador Ignacio Torres en la zona de Golondrinas. “Prácticamente todos los organismos salieron corriendo para evitar que comenzaran a bajar los autos, porque por ese camino único debían subir los móviles de emergencia”, indicó. Según remarcó, la rápida reacción del operativo fue clave para evitar una tragedia mayor.
Investigación en curso y pruebas clave
En relación con la causa judicial, el fiscal confirmó que peritos especializados detectaron vapores de combustible en el lugar donde se habría iniciado el foco ígneo. “Se encontró presencia de combustible en el sitio que habría dado origen al incendio, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada e intencional”, precisó.
Miles de evacuados y una emergencia sin precedentes
El avance del fuego ya dejó más de 3.000 personas evacuadas y al menos diez viviendas destruidas en Epuyén, según confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. Además, la emergencia obligó a interrupciones en la Ruta Nacional 40, uno de los principales corredores viales de la región.
Las condiciones climáticas extremas agravan el escenario: Chubut atraviesa una sequía histórica, con temperaturas superiores a los 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h, un combo que dificulta seriamente las tareas de control. En apenas 48 horas, las llamas alcanzaron las cercanías de Epuyén y El Hoyo, forzando evacuaciones masivas de residentes y turistas.
El gobernador Ignacio Torres informó que el operativo incluye más de 300 brigadistas y voluntarios, apoyo aéreo de varias provincias y de Chile, y el uso del Boeing 737 Fireliner, con capacidad para descargar 15.000 litros de agua por vuelo. Sin embargo, la geografía compleja del área y la reaparición de focos incluso en zonas ya intervenidas evidencian la dificultad del combate.
Un daño ambiental histórico
Hasta el momento, no se esperan lluvias significativas, y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por calor extremo, anticipando vientos más intensos durante el fin de semana. El impacto ambiental ya es severo: para las autoridades provinciales, se trata de la peor tragedia ambiental de los últimos 20 años en Chubut.
Mientras continúan los trabajos sin interrupción, la prioridad sigue siendo la protección de la vida humana, las viviendas y las áreas naturales, en un contexto de incertidumbre y con un incendio que aún no da tregua.