Incendio en Villaguay: murieron 500 cerdos en un establecimiento rural sobre Ruta 20
Un incendio de gran magnitud arrasó este lunes por la mañana un galpón destinado a la cría de cerdos en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta 20, a unos dos kilómetros al norte de la jurisdicción de Lucas Sud Primera, en Villaguay. Como consecuencia del siniestro, murieron aproximadamente 500 animales porcinos, entre madres y crías.
El hecho se registró pasadas las 6, cuando efectivos de la Subcomisaría Lucas Sud 1ª fueron comisionados al establecimiento “La Providencia” tras un llamado a la Sala de Comunicaciones que alertaba sobre un incendio de magnitud. Al llegar, constataron que el galpón se encontraba totalmente consumido por las llamas, que avanzaron rápidamente y provocaron pérdidas totales en la estructura.
De acuerdo a la información oficial, solo sobrevivió un padrillo que habría logrado escapar antes de que el galpón colapsara.
En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Villaguay, quienes realizaron tareas de extinción y enfriamiento. El siniestro generó un fuerte impacto productivo para el establecimiento rural.
Investigación en curso
Se dio intervención a la Brigada de Abigeato, con conocimiento del fiscal en turno, quien dispuso la actuación de un perito bombero para determinar las causas del incendio. También participaron efectivos de la Subcomisaría Lucas Sud 1ª y de la Comisaría Lucas Norte.
Las pericias intentarán establecer si el fuego se originó por una falla eléctrica, un desperfecto en las instalaciones o algún otro factor.
Fuente: El Once