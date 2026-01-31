Incendio en Los Alerces: más de 40 mil hectáreas afectadas y expectativa por lluvias que podrían traer alivio
El avance del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces y zonas cercanas de Chubut mantiene en alerta a autoridades y brigadistas por la combinación de altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos que favorecen la propagación del fuego. Sin embargo, el pronóstico anticipa un posible alivio para la próxima semana con varios días de lluvias.
Mientras los principales focos continúan activos, la superficie afectada en la provincia ya supera las 40.000 hectáreas, de acuerdo con imágenes satelitales recientes, aunque el área permanece bajo monitoreo permanente y un ataque intensivo ante condiciones climáticas adversas.
El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Rubén Oliva, describió la gravedad de la situación que impacta especialmente en Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia. “Es imposible frenarlo”, afirmó en declaraciones radiales, al señalar que, pese al trabajo constante de los brigadistas, el fuego sigue avanzando.
“Tenemos un frente, una cabeza de fuego que sigue muy activa. Se siguen haciendo muchísimos cortafuegos, anclajes, trabajando con línea directa de agua. Ayer tuvimos reactivaciones en distintos puntos por donde el fuego ya pasó”, explicó, y agregó que las temperaturas alcanzaron los 36 grados, generando nuevos focos en sectores ya quemados.
Oliva subrayó además la anomalía climática que atraviesa la Patagonia: “Algo anormal es que durante tanto tiempo tengamos tantas semanas de temperaturas tan altas”. A esto se suman ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y la falta de lluvias sostenidas.
La preocupación alcanza a localidades cercanas como Cholila y Villa Lago Rivadavia, donde bomberos realizan guardias nocturnas para llevar tranquilidad a los vecinos.
Cómo avanza el fuego en Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia
En Puerto Patriada, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, informó que el frente fue contenido en un 85%, aunque el foco permanece activo en el sector de Arroyo El Blanco, con actividad en todo su perímetro.
El último relevamiento indica que allí se quemaron 21.720 hectáreas. En la zona trabajan 141 personas en la construcción de fajas cortafuego, tareas de enfriamiento con autobombas y el uso de maquinaria pesada.
Los medios aéreos, entre ellos aviones hidrantes y helicópteros con helibalde, operan según las necesidades del operativo. También se sumó personal de Protección Ciudadana que previamente trabajaba en Villa Lago Rivadavia.
En esta última zona, el incendio continúa activo y se registraron reactivaciones en sectores como Marchand, Simón y Piedras Bayas. En Los Murmullos, las cuadrillas consolidaron líneas manuales mientras combatían focos menores. En La Momia y La Villarino, brigadistas, bomberos voluntarios y vecinos trabajaron en tareas de enfriamiento con apoyo aéreo.
El despliegue total reúne a 281 personas, entre brigadistas y bomberos voluntarios, con el apoyo de 36 camionetas, ocho autobombas, cinco cisternas, camiones de apoyo, cuatro aviones hidrantes, un avión anfibio y dos helicópteros, coordinados por organismos municipales, provinciales y nacionales.
El pronóstico que genera expectativas
El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones aisladas durante la tarde, con temperaturas cercanas a los 30°C y vientos de hasta 22 km/h, aunque por la noche las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.
Para el lunes se espera el inicio de lluvias con un 40% de probabilidad, que podrían extenderse hasta el viernes. El miércoles sería el día con mayores precipitaciones y con una temperatura máxima que no superaría los 15°C. No obstante, entre lunes y martes por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 70 km/h, lo que podría dificultar las tareas de los brigadistas.