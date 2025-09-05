Inauguraron la primera Feria Provincial del Libro en Concordia con más de 60 stands y actividades culturales
Este viernes se inauguró oficialmente la primera Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones de Concordia, un evento histórico que reúne más de 60 stands editoriales, lecturas, conversatorios y espectáculos, y que se extenderá hasta este sábado con entrada libre y gratuita. La feria es organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó durante la apertura: “Estamos escribiendo una nueva página en la historia cultural de la provincia”. Resaltó que la feria busca demostrar que “la cultura no tiene que ser una cuestión de círculo rojo o para pocos, sino un derecho universal, descentralizado y de fácil acceso para todos”.
Troncoso señaló la relevancia de este primer paso: “Poner en valor la enorme cantidad de autores, poetas y artistas entrerrianos y abrir caminos de intercambio con otras voces y territorios. Es una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio garantizar día y noche el acceso a la cultura, y reconocer el trabajo detrás de cada autor, librero y feria”.
Por su parte, el intendente Francisco Azcué manifestó: “Es un honor recibir en Concordia la primera edición de esta feria. Esto refleja la importancia que nuestro gobernador Rogelio Frigerio le da a nuestra ciudad. La feria nos acerca a las obras, a los autores y nos enriquece con nuevas experiencias culturales”, destacando su valor como espacio de encuentro de las diversas expresiones del pueblo entrerriano.
En el acto de apertura participaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; la diputada nacional Nancy Ballejos; autoridades provinciales y municipales, legisladores, concejales, representantes de instituciones, autores, editores y público en general. La conducción estuvo a cargo de Roberto Romani, poeta, cantante, periodista y gestor cultural.
Descentralizar la cultura
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, afirmó: “Trabajamos para descentralizar la gestión cultural, siguiendo la línea del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso”. Por su parte, el subsecretario de Educación y Cultura municipal, Carlos Gatto, agregó: “Hoy Concordia vive un día histórico, fruto de un trabajo conjunto entre el Gobierno de Entre Ríos y la municipalidad”.
Una programación para todas las edades
La feria cuenta con la participación de autores de renombre como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Marcelo Birmajer, Guillermo Martínez, La Cope y Tute, junto a escritores, editoriales y artistas de la provincia y la región.
Desde el jueves, se desarrollan más de 50 actividades especiales, incluyendo presentaciones de libros, talleres, obras de teatro, música en vivo y propuestas para niños y escuelas. El evento cerrará con la peña en vivo Cuac!, conducida por Lalo Mir, este sábado a las 20.
El programa completo se puede consultar aquí: Ver programa.