Inauguraron en el norte de Brasil una imponente estatua de la Vírgen de Fátima, más alta que el Cristo Redentor de Río
Crato es una ciudad brasileña fundada a fines del siglo XVIII por un fraile capuchino. Tiene 131.050 habitantes, según el censo de 2022. Desde ahora tiene uno más: un imponente monumento consagrado a la Vírgen de Fátima que supera en altura al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro.
La estatua mide 54 metros. Fue creada por el artista brasileño Ranilson Viana, que supervisó el desmontaje de una figura anterior y el armado del nuevo monumento. En el lugar estaba había desde 2014 una figura de 45 metros. Aunque la primera escultura, que inició la devoción local por la Vírgen de Fátima, se remonta a 1953, con un envío llegado de Portugal.
En Brasil afirman que la Iglesia considera a la flamante creación como la más alta dedicada a Nuestra Señora de Fátima.
“Un nuevo símbolo de fe ilumina Cariri. En la ciudad de Crato se inauguró la estatua más grande del mundo dedicada a Nuestra Señora de Fátima, con 54 metros de altura”, informó el Gobierno de Ceará, con un video en redes sociales.
Según los medios locales, miles de fieles y turistas llegaron en caravana para presenciar la inauguración oficial. No es un detalle menor en Brasil: se estima que el turismo religioso movilizó a 18 millones de personas en 2023, según un reporte de O Globo.
— Governo do Ceará (@GovernoDoCeara) November 14, 2025
“Además de simbolizar la espiritualidad, la nueva atracción fortalece la economía local, impulsa el comercio, aumenta el flujo de visitantes y genera ingresos para cientos de familias que dependen de este sector. Tan solo en Cariri, el turismo religioso genera un promedio de 2,5 millones de reales al año”, detalló el Gobierno de Ceará.
“Esta es mi misión ahora: fortalecer la fe de las personas a través de mi arte”, dijo Ranilson Viana.
Los 54 metros de Nuestra Señora de Fátima superan los 38 metros del Cristo Redentor, punto de peregrinaje para fieles y turistas en Río. La obra quedó oficialmente inaugurada con una misa del obispo de Crato, Magnus Henrique y con shows musicales.
Viana, sin embargo, sigue trabajando en una obra mayor, que incluso eclipsará a su Vírgen de Fátima. Es un monumento a Santa Ana, la madre de María y abuela de Jesús, que prepara en su Petrolina natal.
Medirá 57 metros y será, por un metro, el mayor monumento de Brasil. En segundo lugar quedará la Santa Rita de Cascia, de Santa Cruz. Luego llegará el momento de trasladarla a su destino, Santana do Ipanema, en el estado de Alagoas.
Ranilson Viana explicó que su dedicación al arte religioso viene de la devoción de su abuela, que lo crió tras la muerte de su madre. Y se profundizó recientemente, cuando su hijo de dos meses murió. Acababa de empezar su camino como escultor: lo hizo para -como dijo a la web Sete Margens- poder pagar una casa con una habitación para su hijo.