Inauguraron en Casa de Gobierno de Entre Ríos la muestra fotográfica “La Casa Sin Palabras” sobre la Legislatura durante la dictadura
Desde el área de Prensa oficial se informó que el Museo de Casa de Gobierno, en conjunto con la Cámara de Diputados de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura, dejó inaugurada este viernes la muestra fotográfica “La Casa Sin Palabras”, una propuesta que rescata la memoria institucional durante la última dictadura militar.
El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó la importancia de la iniciativa en el marco de las acciones por el 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Al respecto, el funcionario señaló que la exhibición “permite reflexionar sobre sobre el desempeño de las instituciones democráticas durante la última dictadura”, remarcó.
La ceremonia fue presidida por la coordinadora del Museo de Casa de Gobierno, Estela Richard, y contó con la participación de la diputada Carolina Streitenberger; el secretario de Cámara, Lucas Ullúa, y el director del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, Gastón Fleita Moreyra, entre otras autoridades.
Una de las curadoras de la exposición, Flavia Williman Assen, detalló que las imágenes recuperadas del archivo provincial retratan el período en que el recinto legislativo “quedó sin palabras” tras el desembarco de las fuerzas armadas en 1976, puntualizó.
La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 18 de abril en la sede de calle México y Córdoba, en la ciudad de Paraná. Los interesados pueden visitarla de martes a viernes de 7.30 a 13.30, mientras que los sábados el museo abre de 9 a 12. La entrada es libre y gratuita, precisaron desde la organización.