Inauguraron el nuevo Centro Operativo de Monitoreo en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó la inauguración del Centro Operativo de Monitoreo en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal El Potrero, con el propósito de fortalecer la seguridad integral y la transparencia operativa dentro del sistema penitenciario provincial.
El nuevo espacio centraliza en tiempo real las señales de video de domos de alta definición y cámaras instaladas en áreas críticas, como el hospital intramuros y las zonas operativas. Además, cuenta con un dron para observación táctica, lo que permite una cobertura continua y trazabilidad permanente bajo un sistema de guardias rotativas de 8 horas.
Del acto participaron el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti; el subdirector, Santiago García; integrantes de la Plana Mayor del Servicio y el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Gualeguaychú, Luciano Garro.
Roncaglia destacó que esta inversión fue financiada con fondos propios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, provenientes de la producción y venta de los Talleres Carcelarios, y remarcó que se realizó “sin costo para el Estado”. “Esta obra demuestra nuestro compromiso con la eficiencia, la innovación tecnológica y la modernización del sistema penitenciario”, afirmó.
Tras la inauguración, las autoridades realizaron una recorrida por la Unidad Penal, donde visitaron los talleres de producción y las instalaciones educativas de nivel primario y secundario.
Durante la jornada, el ministro entregó un reconocimiento especial al sargento Matías Giménez por su acto de heroísmo, al haber salvado la vida de una persona que se arrojó al río en Gualeguaychú. Roncaglia subrayó que gestos como el del sargento “reflejan los valores de servicio, compromiso y humanidad del personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos”.