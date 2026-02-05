Inauguran la Biblioteca del Centro Municipal de Perfeccionamiento con un acto abierto a la comunidad
El Centro Municipal de Perfeccionamiento inaugurará su Biblioteca este viernes 13 de febrero a las 19, en su sede ubicada en Pellegrini 558, en un acto abierto a la comunidad.
La apertura de este espacio destinado a la lectura y el conocimiento se concreta luego de varios años de trabajo. La biblioteca cuenta con decenas de ejemplares que abarcan múltiples disciplinas, entre ellas literatura nacional e internacional, historia, educación, ciencia y filosofía, entre otras áreas.
Desde la institución destacaron que la concreción de este espacio representa un logro importante para la comunidad educativa y para la ciudadanía en general, ya que garantiza el acceso a la información y a la lectura.
La ceremonia de inauguración contará además con la participación del cantautor de tango Claudio Cortez, quien acompañará la jornada con su presentación artística.