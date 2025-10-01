Imputan a suboficial retirado de la Armada por apología del terrorismo de Estado en La Plata
La Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata imputó a Jorge Pablo Cabrera (59), suboficial retirado de la Armada, por apología del delito e incitación a la persecución y al odio, tras sus declaraciones en un programa radial en las que aseguró que el baúl de un Ford Falcon verde “todavía huele a justicia”.
Según el Ministerio Público Fiscal, las expresiones se dieron en dos emisiones del programa transmitido por FM del Sur 103.7 de Verónica, durante los meses de junio y julio pasados. La fiscalía, integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, indicó que los dichos no constituyeron una opinión política ni un exabrupto aislado, sino un mensaje que legitima y glorifica prácticas del terrorismo de Estado, alentando simbólicamente la repetición de esas violencias.
Los fiscales señalaron que reivindicar el vehículo como instrumento de “justicia” desconoce los compromisos internacionales de Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, y además revictimiza a quienes sufrieron aquellos crímenes.
La declaración de Cabrera ocurrió durante el programa de radio de La Libertad Avanza en Punta Indio, donde afirmó: “El baúl de ese auto que tenía su familia todavía olía a justicia”, en referencia al Ford Falcon “verde aceituna”, vehículo emblemático de los secuestros durante la última dictadura cívico-militar. Cabrera también destacó que el Falcon, producido en Argentina desde 1963, es un “vehículo emblemático, si es que tenemos los argentinos”.
La imputación se fundamenta en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del delito, y en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria N° 25.392, que prevé hasta tres años de prisión para quienes promuevan el odio por motivos políticos, religiosos o raciales.
La fiscalía recordó la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite limitar la libertad de expresión cuando se utiliza de manera abusiva para incitar a la violencia o legitimar violaciones masivas a los derechos humanos.
El pedido de indagatoria fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y la causa se abrió a partir de dos denuncias presentadas en julio, una de ellas por la Comisión Provincial por la Memoria, que fueron unificadas en un solo expediente.
La Unidad Fiscal concluyó que las declaraciones de Cabrera afectan no solo los derechos de las víctimas, sino también la memoria colectiva y los estándares democráticos que garantizan la no repetición de los crímenes de lesa humanidad.