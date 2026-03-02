Impulsan una obra estratégica para potenciar el suministro eléctrico en el sur de Concordia
El vicepresidente de Enersa y ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, encabezó la presentación del plan de ingeniería y la firma del acuerdo entre la empresa y la Cooperativa Eléctrica de Concordia para avanzar en la Estación Transformadora Sur.
La obra ordenará el crecimiento energético de la ciudad, potenciará el desarrollo industrial y mejorará la calidad del servicio eléctrico. En ese sentido, contar con el proyecto ejecutivo permitirá gestionar financiamiento ante organismos nacionales e internacionales, un paso considerado clave para concretar la inversión.
“Este proyecto ordena el crecimiento energético de Concordia y genera condiciones reales para la expansión del Parque Industrial. Es una decisión estratégica que habilita inversiones, producción y empleo”, afirmó Troncoso. En esa línea, remarcó que la iniciativa se inscribe dentro de una política de infraestructura impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada a fortalecer las bases del desarrollo provincial.
“Energía es sinónimo de crecimiento. Donde hay energía, hay inversión, industria y trabajo. Pero eso no sucede solo: requiere planificación y decisiones concretas, y eso es lo que estamos haciendo”, sostuvo el ministro. Además, agregó: “Nuestra prioridad es sentar bases sólidas para el desarrollo de Entre Ríos; invertir en infraestructura energética es garantizar futuro, previsibilidad y oportunidades para que el sector privado pueda invertir y generar empleo”.
Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la importancia de la estación transformadora para el crecimiento local: “Una ciudad que no tiene capacidad energética no tiene futuro. Esta obra crea condiciones concretas para que haya inversión, desarrollo y crecimiento. Es parte de un proceso que requiere orden, responsabilidad y una política sostenida en el tiempo”.
Las autoridades coincidieron en que la Estación Transformadora Sur constituye un paso clave para acompañar el crecimiento urbano e industrial de Concordia, consolidando una estrategia de desarrollo basada en planificación, infraestructura y articulación entre el Estado provincial, el municipio y las instituciones locales.
De la presentación participaron además las legisladoras Gloria Cozzi, Carola Laner y Marcelo López, junto al gerente de Asuntos Estratégicos de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), Eduardo Asueta.