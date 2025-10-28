Impulsan una nueva edición del libro “Entre Ríos, paraíso de las aves silvestres” para su distribución en escuelas
Con el objetivo de difundir el conocimiento sobre la fauna entrerriana en instituciones educativas, el área de Políticas Agropecuarias propició un encuentro entre los autores de la obra “Entre Ríos, paraíso de las aves silvestres” y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, para gestionar una edición completa y económica del libro que pueda ser distribuida en escuelas y espacios de formación.
La obra, compilada por José Osinalde y Dante Javier Bueno y publicada originalmente por INTA Ediciones, reúne el trabajo de treinta colaboradores que abordan la diversidad de especies nativas, sus hábitats, monitoreos poblacionales y aspectos sanitarios y ambientales, convirtiéndose en un material de gran valor científico y educativo.
El coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa, destacó que la publicación constituye un compendio de “información valiosa reunida en más de 14 años de investigación”, y subrayó la importancia de su difusión: “no sirve de nada si no se difunde”.
Por su parte, José Osinalde, también técnico asesor de la Dirección de Estudio y Conservación de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, explicó que el libro tiene su origen en un convenio con el INTA, que permitió desarrollar las investigaciones de campo. Además, señaló que la obra incorpora aportes arqueológicos y geológicos provenientes de museos provinciales.
“Cuando algo se conoce más, se cuida más”, enfatizó Osinalde, al explicar la intención de producir una nueva edición en formato accesible para ser distribuida en escuelas primarias, secundarias y especialmente agro técnicas. “Creemos que las escuelas son un espacio ideal para difundir este conocimiento, ya que Entre Ríos posee una fauna muy prolífica y resulta enriquecedor tenerla compilada en un libro”, concluyó.