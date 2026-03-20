Impulsan en Miradortec una propuesta formativa que integra deporte y tecnología para la Liga Paranaense
Una iniciativa desarrollada en Miradortec junto a chicos del Club Belgrano de Paraná apunta a fortalecer la formación integral de niños y jóvenes, articulando deporte y tecnología. La propuesta tendrá continuidad con la participación de otras instituciones de la Liga Paranaense de Fútbol.
La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, acompañó una jornada destinada a las categorías formativas de la Liga Paranaense de Fútbol, realizada en el espacio Miradortec en el marco de las políticas de modernización del Gobierno de Entre Ríos.
En esa línea, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, subrayó la relevancia de generar este tipo de instancias que complementan la preparación deportiva y abren el acceso a nuevas herramientas para el desarrollo de chicos y chicas.
La propuesta se concretó en articulación con la Secretaría de Deportes de la provincia, con la mirada puesta en su continuidad y en la incorporación progresiva de más clubes de la Liga Paranaense, con el fin de ampliar el alcance de estas experiencias formativas.
En esta primera jornada, los chicos del Club Belgrano de Paraná participaron junto a sus familias y entrenadores de una actividad que combinó deporte, aprendizaje y tecnología, en un entorno diseñado para generar nuevas oportunidades de desarrollo.
La iniciativa apunta a complementar la formación deportiva con herramientas educativas, promoviendo espacios que favorezcan el crecimiento integral de niños y jóvenes, tanto dentro como fuera de las canchas.
Está previsto que la actividad se sostenga cada miércoles con la participación de distintas instituciones de la Liga Paranaense, abarcando categorías preinfantiles e infantiles.
Asimismo, se proyecta sumar nuevas propuestas vinculadas al deporte y la educación, con el propósito de fortalecer el vínculo entre formación, tecnología y práctica deportiva en la provincia.