Impulsan en Gualeguay una guía práctica para ordenar el crecimiento urbano y territorial
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos avanzó en la firma de un convenio marco con el Municipio de Gualeguay y otros organismos para implementar la metodología del Plan Base, una herramienta que busca fortalecer la planificación territorial y promover un desarrollo sostenible en ciudades intermedias.
El acuerdo fue suscripto junto a la cátedra Unesco, la fundación En Obras y el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, con el propósito de aplicar en Gualeguay una guía práctica de planificación territorial que permita ordenar el crecimiento urbano y orientar políticas públicas a mediano y largo plazo.
La iniciativa forma parte del programa “Planes Base en Ciudades y Territorios de Intermediación de Entre Ríos”, un instrumento metodológico que facilita la elaboración de diagnósticos urbanos, la definición de lineamientos estratégicos y la organización de etapas de planificación. El trabajo se coordina desde la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, en articulación con la cátedra Unesco de Ciudades Intermedias.
El ministro Darío Schneider destacó el valor estratégico del convenio y subrayó que este tipo de acciones “consolida una alianza entre el Estado provincial, las instituciones especializadas y el municipio, para orientar el crecimiento ordenado del territorio y potenciar oportunidades de desarrollo”.
A su turno, la secretaria de Planificación, Lelia Recalde, señaló que la propuesta impulsa “cooperación, asistencia técnica y modernización en la planificación territorial con un enfoque sostenible”. Además, precisó que el trabajo en Gualeguay se concretará a partir del Plan Base local, que permitirá detectar problemas y oportunidades para definir proyectos de inversión pública y políticas que impulsen el desarrollo urbano-territorial.
El convenio asigna roles específicos a cada organismo: la Secretaría de Planificación e Inversión Pública coordinará el proceso; la Unesco y la fundación En Obras aportarán experiencia técnica internacional, asistencia metodológica y capacitaciones; mientras que el Colegio de Arquitectos brindará apoyo profesional y técnico.
Del acto participaron el ministro Darío Schneider, la secretaria Lelia Recalde, la intendenta de Gualeguay Dora Bogdan, la presidenta del Colegio de Arquitectos Silvina Palacios y el codirector de En Obras Bruno Reinheimer. El director de la cátedra Unesco, Josep María Llop, también refrendará el acuerdo.