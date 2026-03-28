Impuesto Inmobiliario Rural 2026: la Provincia y la Mesa de Enlace avanzan en cambios de avalúos por zona agroecológica
Con el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) de 2026 como eje, autoridades del Gobierno entrerriano y dirigentes de las entidades del campo nucleadas en la Mesa de Enlace analizaron este viernes en Casa de Gobierno los cambios en el cálculo de avalúo por zona agroecológica.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, junto a sus equipos políticos y técnicos.
En representación de las organizaciones participaron, entre otros, Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Matías Martiarena, de Federación Agraria; Juan Diego Etchevehere, de Sociedad Rural; y Ronald Garnier, de la Federación Entrerriana de Cooperativas.
En ese marco, Bernaudo explicó: “Nos reunimos nuevamente con Mesa de Enlace para continuar el diálogo que sostenemos desde el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio; en esta ocasión, conversamos acerca de los cambios en el cálculo de avalúo por zona agroecológica para definir valores en el Impuesto Inmobiliario Rural de 2026”, expresó.
Y subrayó la postura del Ejecutivo provincial: “Siendo el agro uno de los principales motores de la economía provincial, el gobernador considera de suma importancia no asfixiar al productor con impuestos”, agregó el ministro.
Por su parte, el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Jesús Korell, resaltó “la importancia de simplificar las boletas, buscando que el contribuyente tenga un acceso más ágil y claro a la información”, remarcó.
De este modo, los avalúos por zona agroecológica del Impuesto Inmobiliario Rural fueron puestos bajo análisis conjunto entre la Provincia y las entidades del campo entrerriano, en el marco de la Mesa de Enlace.