Impuesto Automotor en Entre Ríos: confirman vencimientos y todas las opciones de pago digitales y presenciales
En el marco de los próximos vencimientos del Impuesto Automotor en la provincia, los contribuyentes cuentan con múltiples canales de pago simples, rápidos y seguros para cumplir con sus obligaciones fiscales, según se informó desde el gobierno entrerriano.
El anuncio fue realizado a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Banco Entre Ríos y la plataforma Plus Pagos Servicios, que coordinaron la difusión de las distintas alternativas disponibles.
En cuanto al calendario, los vencimientos para el pago anual o la primera cuota del Impuesto Automotor se realizarán según la terminación del dominio. Los vehículos con terminación 0 a 4 vencerán el 8 de abril, mientras que aquellos con terminación 5 a 9 lo harán el 9 de abril, de acuerdo a lo informado por la ATER.
Además, se recordó que desde la aplicación Mi Entre Ríos los contribuyentes pueden consultar sus vencimientos, descargar boletas digitales y pagar en línea todos los impuestos provinciales, lo que facilita la gestión de sus obligaciones directamente desde el celular.
En esa línea, desde el Banco Entre Ríos destacaron que las boletas del Impuesto Automotor son hoy 100 por ciento digitales, por lo que pueden descargarse fácilmente desde la web de ATER (https://www.ater.gob.ar/) o desde la aplicación Mi Entre Ríos.
Para facilitar el cumplimiento, el Banco Entre Ríos detalló las distintas alternativas de pago, de modo que cada contribuyente pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.
Entre las opciones, se encuentra el Home Banking y la App del Banco Entre Ríos, que permiten un pago simple utilizando el código de pago electrónico que figura en la boleta digital.
También se puede abonar a través de Plus Pagos Servicios, donde es posible pagar sin boleta, presentando DNI o patente, y utilizar tarjeta de débito, efectivo o billeteras virtuales mediante QR.
Otra alternativa es la web de ATER, desde la opción “Pagá con QR” con todas las billeteras virtuales, o bien mediante el “botón de pago”, ingresando DNI o patente y abonando con débito en cuenta o tarjeta de débito.
Asimismo, el impuesto puede cancelarse en cajeros automáticos, con pago disponible en cualquier momento desde terminales de Red Link o Banelco, lo que amplía el horario y los puntos de atención.
Otra opción es adherirse al débito automático, que permite que el pago se realice directamente desde la cuenta bancaria, evitando olvidos y gestiones mensuales.
Finalmente, quienes prefieran la atención presencial pueden abonar en cualquier sucursal del Banco Entre Ríos sin boleta, presentando DNI, y utilizar débito en cuenta o efectivo como medios de pago habilitados.
De esta manera, desde el gobierno provincial y las entidades intervinientes remarcaron que se continúa impulsando soluciones digitales y accesibles que simplifican las gestiones cotidianas de los entrerrianos en relación al Impuesto Automotor.