Impresentable: Adorni chicanea a los legisladores desafiándolos a que renuncien a sus sueldos por 4 meses
El Gobierno de Javier Milei disparó munición gruesa contra el Congreso de la Nación por la confirmada insistencia a rechazar el veto presidencial a las leyes de financiamiento del hospital Garrahan y las universidades públicas nacionales. Fue su vocero, Manuel Adorni, quien hace instantes trató de “demagogos” a los parlamentarios y los desafió a que renuncien a sus sueldos por 4 meses.
“El presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia, parece que no importa el esfuerzo de la gente para sostener el equilibrio fiscal y entrar en camino de una Argentina distinta, diferente, con crecimiento y futuro”, sostuvo Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en Casa Rosada que arrancó con casi una hora de demora y en la que se limitó la cantidad de preguntas.
El portavoz de Milei sostuvo que el monto anual de la ley de financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos e hizo una serie de comparaciones. La primera fue una chicana hacia los legisladores que aprobaron originalmente la nota y que ayer, por amplia mayoría, rechazaron el veto en Diputados.
“Pensemos por un momento si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere, deberíamos por ejemplo suspender el presupuesto total del poder legislativo por cuatro meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, cuatro meses para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto”, planteó.
Adorni dio este jueves la segunda conferencia de prensa de la semana, luego de discontinuar los contactos públicos con la prensa desde fines de agosto. En el medio estuvieron las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza fue superada por casi 14 puntos por el peronismo.