Implementan el sistema SUBE en el transporte interurbano que conecta Paraná con localidades cercanas
El Gobierno de Entre Ríos puso en funcionamiento este lunes el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en los servicios de transporte interurbano de jurisdicción provincial que vinculan a Paraná con Viale, María Grande y Tabossi, avanzando en la modernización del sistema y ampliando el acceso a tarifas con descuento para los usuarios.
La implementación es llevada adelante por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a través de la Secretaría de Transporte, como parte de una política orientada a actualizar los mecanismos de cobro y promover un esquema más equitativo en el uso de los subsidios al transporte público.
En esta primera etapa, la empresa Fluviales del Litoral se convirtió en la pionera en adoptar el sistema de pago administrado por Nación Servicios, incorporando además distintos medios de pago electrónicos. Desde el área provincial destacaron que esta experiencia inicial representa un paso clave dentro del proceso de modernización de las líneas interurbanas.
La medida se extenderá de manera progresiva a las empresas que prestan servicios dentro de un radio de 60 kilómetros de la ciudad de Paraná, y se enmarca en la implementación de un esquema de subsidio a la demanda en el transporte provincial, con el objetivo de mejorar la transparencia y la asignación de los recursos públicos.
Al respecto, el secretario de Transporte, Juan Diego Elsseser, señaló que “la incorporación del SUBE en los servicios interurbanos es el resultado de un trabajo conjunto con la Secretaría de Transporte de la Nación y representa un avance concreto en la modernización del transporte público provincial”. Además, subrayó que “esta implementación permite garantizar el acceso a tarifas con descuento para los sectores alcanzados y constituye el puntapié inicial para avanzar en el esquema de subsidio a la demanda”.