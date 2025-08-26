Impactante operativo contra la pornografía infantil en Entre Ríos y otras provincias: 22 detenidos en 73 allanamientos
El operativo internacional Aliados por la Infancia V dejó este martes un saldo de 22 detenidos en Argentina y más de 300 dispositivos secuestrados, en el marco de una investigación sobre material de abuso sexual infantil (MASI).
En total, se realizaron 73 allanamientos en distintas provincias, con fuerte despliegue en Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. Las acciones se coordinaron con procedimientos en otros 14 países de la región, como Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú y Estados Unidos.
En Entre Ríos, las fuerzas federales y la Policía provincial trabajaron de manera conjunta bajo directivas de la Justicia, con secuestro de dispositivos y la identificación de sospechosos vinculados a la red de distribución de MASI.
El operativo permitió incautar a nivel nacional 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento, 150 equipos electrónicos, 32 notebooks, 20 computadoras de escritorio y 11 tablets, además de un arma de fuego y documentación clave para la investigación.
El procedimiento fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal porteño, a través de la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, con apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Las plataformas internacionales ICACCOPS y CPS fueron fundamentales para detectar usuarios en redes P2P involucrados en la distribución del material.
Además de Entre Ríos, los operativos tuvieron fuerte impacto en Santa Cruz, donde se concretaron 11 allanamientos en Río Gallegos, con cuatro adultos detenidos y cuatro menores puestos a disposición judicial, y en Misiones, donde fue arrestado un informático de 55 años en Posadas.
En el plano internacional, Perú reportó ocho detenciones en Ventanilla, mientras que otros países latinoamericanos desarrollaron procedimientos similares para desarticular redes de explotación infantil en internet.
El comisario mayor Luis Poblete, jefe de Delito Organizado del Sur en Santa Cruz, resaltó: “Hemos hecho un trabajo de inteligencia tecnológica de alto nivel para llegar con precisión a cada domicilio”. En tanto, Daniel Barrientos, jefe de Coordinación del Ministerio de Seguridad provincial, afirmó: “Este trabajo es para rescatar a los menores que están siendo vulnerados en una situación muy sensible para la comunidad”.