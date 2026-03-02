Impactante incendio en el Delta del Paraná: las llamas arrasaron con más de 400 hectáreas en las islas frente a Rosario y Victoria
El fuego vuelve a consumir el Humedal y Ecosistema único del Delta del Paraná. Este lunes, un impactante incendio se detectó a unos 20 kilómetros de Rosario y a 40 de la vecina localidad de Victoria, en un área sin actividad turística y de compleja llegada para brigadistas. Alrededor de 400 hectáreas han sido afectadas.
Ante este episodio, desde el Observatorio Ambiental de la UNR denunciaron que las características del incendio y el contexto climático descartan las causas naturales.
Luego de un verano con episodios menores y mayormente controlados, este nuevo foco encendió alarmas por su dimensión y localización estratégica dentro del ecosistema.
Con el objetivo de determinar responsabilidades y avanzar en una eventual investigación para identificar a quienes hayan iniciado la quema, la situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.
Fuente: El Ciudadano.-