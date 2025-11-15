Impactante explosión e incendio en Ezeiza
Una explosión en un parque industrial ubicado en Carlos Spegazzini, Ezeiza, generó este viernes por la noche una onda expansiva muy amplia con delicadas connotaciones, y un importante incendio de apariencias impactantes y/o hasta catastróficas. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaban esta madrugada en el lugar, mientras que al menos cinco plantas fueron dañadas por el fuego. Hasta el momento se registraron al menos 24 heridos.
#Alerta
Fuerte explosión en una planta industrial de #Ezeiza
Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar el incendio de gran magnitud.
Hay varios heridos, entre ellos policías y bomberos.
Por el momento se desconoce si había personas dentro de la fábrica.
El estallido, seguido de otras detonaciones, se produjo en un sector industrial conocido como el Polígono de Spegazzini, donde funcionan petroquímicas en un predio abierto y sin perímetros. El lugar está ubicado del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)—.
| El momento de la explosión de Ezeiza visto desde un avion.
“El incendio es en el Polígono, no en el Polo. Uno es abierto y el otro cerrado; están separados por la autopista, las colectoras y varios metros de distancia”, remarcaron fuentes industriales de la zona.
“Es muy grande y sabemos que alcanzó varias plantas. La onda expansiva llegó hasta la casa del intendente —a un kilómetro— y provocó estallidos de vidrios y desprendimientos en viviendas de la zona. Varios vecinos debieron recibir atención por heridas leves”, ampliaron fuentes locales.
"Bomberos"
Por el ejemplar labor que tuvieron para apagar la explosión en Ezeiza.
En medio de la confusión inicial tras la explosión, surgió otra preocupación: el riesgo para la Planta Térmica Albanesi, ubicada a unos 150 metros del Polo Industrial. “Albanesi es una generadora de energía con hidrocarburos. Si se incendiaba, podía ocurrir un desastre monumental”, indicaron fuentes cercanas al municipio. Sin embargo, aclararon que “la planta está protegida y fuera de peligro”. Tras escuchar la explosión, el personal activó de inmediato los protocolos de seguridad y evacuación, según describieron.
Tremenda explosión en una fábrica de productos químicos en Ezeiza: la onda expansiva afectó a cuatro plantas cercanas, incluida Iron Mountain, y rompió vidrios de casas a kilómetros. La nube tóxica obligó a declarar alerta roja en toda la región. Situación gravísima.
Las empresas afectadas hasta el momento serían Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Y que los bomberos estaban abocados especialmente a proteger del fuego a la empresa Flamia, que almacena productos inflamables. Por el momento no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio.
Update: At least 22 people were injured in a massive explosion at an agrochemical plant in the Spegazzini Industrial Park, Ezeiza, Argentina. #explosión
The explosion triggered a large fire affecting multiple factories including chemical production and paint manufacturing.
“Es un incendio complicado y va a ser muy largo. A lo que vamos a apuntar es a evitar su propagación. Al ser dentro del polo industrial es más fácil de trabajar porque hay calles que cortan el fuego y los camiones que cargan agua hacen caminos cortos. Los condiciones no son malas, aunque es un incendio con mucha carga de fuego”, confirmó Fabián García, director provincial de Defensa Civil.