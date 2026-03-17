Imitando a los EE.UU…. Pablo Quirno oficializó que Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud
El canciller, Pablo Quirno, confirmó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”, sentenció en un comunicado a través de X. Así, confirma una vez más su alineamiento con el Gobierno de Donald Trump, que oficializó la retirada de su país de la OMS en enero de 2026.
El comunicado de Quirno oficializó una medida que había sido tomada un año atrás. El 5 de febrero de 2025, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que detalló que la gestión libertaria había tomado “la decisión de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud”.
En las justificaciones de la medida, el Gobierno afirmó que si bien la OMS fue “fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales”, el organismo falló en su mayor “prueba de fuego” ante el Covid-19.
Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.
La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las…
— Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026
El texto en su momento apuntó duramente contra la política de cuarentenas promovidas durante la pandemia y no hizo mención alguna a su influencia en el sostenimiento del sistema de salud . “En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas”, sentenció en su momento la Oficina del Presidente.
Este martes, Quirno ratificó la decisión y ahondó: “La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”.
“Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, sentenció el canciller.
La salida de Argentina del organismo multilateral responde – una vez más – a la sintonía ideológica y el respaldo simbólico que busca tener el Gobierno de Javier Milei con Donald Trump.