“Imbécil argentino”: Los hinchas de Manchester United insultaron a Garnacho en su regreso a Old Trafford
Alejandro Garnacho, transferido en más de 50 millones de dólares semanas atrás y con contrato hasta 2032 en Chelsea, volvió este domingo al estadio Old Trafford -donde se formó-, y fue recibido con hostilidad por la parcialidad del Manchester United. El delantero permaneció en el banco sin ingresar.
Pese a ello, la hinchada local lo apuntó con cánticos ofensivos que lo llamaron “imbécil argentino” y lo acusaron de haberse marchado por dinero. El jugador buscó pasar inadvertido con campera y capucha, pero no pudo evitar la reprobación.
El CANTO de los hinchas de Manchester United para ALEJANDRO GARNACHO:
️ ”¿Quién es ese idiota de Argentina, quién es ese maric*n que solo busca dinero? Alejandro es su nombre, y no tiene cerebro, y no volverá a ganar trofeos nunca más.”
pic.twitter.com/ch6n8SjHKE
— dataref (@dataref_ar) September 21, 2025
El vínculo entre Garnacho y el United se quebró tras la última temporada, cuando calificó de “mierda” la campaña posterior a la final perdida de la Europa League. Con el respaldo de la dirigencia a Ruben Amorim, el argentino forzó su salida y terminó en Chelsea.
El cántico completo de los hinchas: “¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos”, fue el grito de los hinchas en el Old Trafford.