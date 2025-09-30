Ignacio Torres: “Provincias Unidas es una oportunidad histórica para poner a la Argentina en un lugar coherente”
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que Provincias Unidas, el frente de mandatarios provinciales que busca romper la polarización política, está “creciendo exponencialmente”, al tiempo que cuestionó a las gestiones nacionales que “abandonan la obra pública o se la afanan”.
En la previa del encuentro que encabezará en Puerto Madryn con sus pares de Provincias Unidas, Torres expresó: “Somos un espacio relativamente nuevo pero que está creciendo exponencialmente. Argentina necesita desesperadamente tener una alternativa a elegir solamente entre dos opciones”.
El mandatario chubutense enfatizó que “Chubut está cansado de elegir siempre entre dos proyectos” y convocó a “juntarse, debatir, discutir y militar el progreso y el desarrollo”.
En diálogo con Radio Rivadavia, sostuvo que “tener una alternativa seria con capacidad de gestión es una oportunidad única que nunca se dio en la historia del país”. Y agregó: “Provincias Unidas es una oportunidad histórica para poner a la Argentina en un lugar coherente, previsible y de crecimiento”.
Críticas al Gobierno nacional y respaldo al interior productivo
Torres advirtió que el Riesgo País no solo se dispara por temor a un regreso del kirchnerismo, sino también por los “riesgos propios” de la actual gestión nacional. “Nos llevan a ver que hay una sola opción y que es catastrófica porque nos hizo chocar a la Argentina”, disparó.
Reivindicó el armado de Provincias Unidas y subrayó que el futuro del país está en el interior productivo: “Desde allí se generan las divisas que se vienen dilapidando sistemáticamente en los distintos gobiernos nacionales”.
En ese marco, destacó a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). “El interior que produce va a tener por primera vez en muchos años un rol protagónico en el Congreso”, sostuvo.
Retenciones y vínculo con Milei
Consultado por el fin del beneficio de retenciones cero, Torres afirmó: “Como provincia exportadora, de cada 100 que generamos recibimos 40. Hay una voracidad recaudatoria histórica y la Argentina necesita exportar más”.
Sobre la relación con el Gobierno nacional, explicó: “Siempre que tuve un tema lo hablé directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y siempre fue receptivo. Con el Gobierno hablo solo de gestión, de avanzar en cuestiones que beneficien a Nación y Provincia”.
Causa YPF: advertencia de Torres
El mandatario también se refirió a la Causa YPF, tras sumarse como querellante junto a los gobernadores de Mendoza (Alfredo Cornejo) y Santa Cruz (Claudio Vidal).
“De ser necesario, vamos a ir al Departamento de Justicia en Estados Unidos. Hay una causa vigente y debería suspenderse la acción civil hasta que se resuelva este tema”, advirtió.
Este lunes, los gobernadores y fiscales de Estado de esas provincias se presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para ser admitidos como parte querellante. El objetivo es defender los recursos y los intereses patrimoniales de sus distritos en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Nueva York.
“Nos pusimos de acuerdo quienes tenemos acciones en YPF, que en este caso somos tres provincias productoras de petróleo, para no esperar más y defender los intereses de todos los argentinos”, remarcó Torres.