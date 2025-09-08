Ignacio Torres apeló a que el Gobierno Nacional sea “más humilde” para “escuchar al Interior”
Los resultados provisorios en las Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires “son un llamado de atención de la ciudadanía”, escribió el gobernador chubutense, Ignacio Torres, quien consignó: “Nación debe escuchar al interior que produce”.
Ya conocidos los resultados provisorios en Buenos Aires, el gobernador Ignacio Torres utilizó X para analizar que lo sucedido “fue un llamado de atención de la ciudadanía” que exige al gobierno de Javier Milei “más humildad”. Y sentenció: “Es tiempo de dejar de lado las agresiones y construir”.
El mandatario provincial, con los porcentajes frescos, tuiteó “hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”.
Además, apeló a que el Gobierno Nacional sea “más humilde” para “escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”, porque lo ocurrido este domingo “es un llamado de atención de la ciudadanía”.
Felicitó a Manuel Passaglia -primer candidato a diputado provincial por el espacio HECHOS- y a Pablo Petrecca -candidato a senador por Somos Buenos Aires- por “la excelente elección que hicieron hoy, en un contexto tan polarizado, demostrando con gestión y hechos concretos que se puede construir una alternativa real”.