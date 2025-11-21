Identificaron los restos del remisero, Martín Palacio, que había trasladado a Pablo Laurta
Las autoridades judiciales de Entre Ríos confirmaron hoy que los restos hallados en las inmediaciones de la ciudad de Rosario del Tala pertenecen a Martín Palacio, el remisero que había trasladado a Pablo Laurta, el doble femicida de Mariel Zamudio, su expareja, y la hija de ésta, Luna Giardina.
Palacio -de 49 años- estaba desaparecido desde el 7 de octubre, aunque el hallazgo de sus restos -el cráneo y un brazo- se concretó el 30 del mismo mes, tras una llamada anónima que alertó a la policía, cuyos efectivos centralizaron la búsqueda hacia la ruta 15.
En tanto, y luego de varias semanas, los peritos lograron determinar que esos restos pertenecían a Palacio, gracias a un estudio dentario y otro de ADN.
Por otra parte, y de acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la noche del 7 de octubre Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordía, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba.
Según los investigadores, los dos hombres ya se conocían de antemano, e incluso trascendió que el asesino había contratado los servicios de Palacio en otras ocasiones.
Luego, habría asesinado al remisero y escondió parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá para continuar solo hacia Córdoba, al mando de un Toyota Corolla que era de la víctima.
Finalmente, en la capital cordobesa, Laurta perpetró los asesinatos de Luna y Mariel, quemó el vehículo en la zona de Altas Cumbres, aunque varios días después fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, en Entre Ríos.
Actualmente, el doble femicida está alojado en la cárcel de Cruz del Eje, ubicada 146 kilómetros al noroeste de la capital capital cordobesa. Sin embargo, no contestó preguntas al momento de ser indagado y solo pidió la restitución de su hijo menor de edad, producto de su relación con Mariel.