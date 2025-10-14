Identificaron al cuerpo del remisero que trasladó a Pablo Laurta
Este martes por la tarde, la familia de Martín Sebastián Palacios reconoció su cuerpo que fuera hallado por personal policial en la zona de Puerto Yeruá. El remisero trasladó a Pablo Laurta hasta Córdoba y estaba desaparecido desde el 8 de octubre.
Cabe destacar que Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), quienes fueron asesinadas en su casa ubicada en el barrio de Villa Serrana, Córdoba. El miércoles, Laurta, quien se encuentra detenido en Gualeguaychú, será trasladado Concordia para ser indagado.
Sonia Gómez, abogada de la familia de Palacios, confirmó en diálogo con Cadena 3 que los restos hallados pertenecen al remisero. El lunes por la tarde, los investigadores hallaron un cuerpo desmembrado cerca de la ciudad de Concordia.
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, explicó que el cuerpo fue descubierto durante el rastrillaje, cuando uno de los oficiales de la Policía sintió un fuerte olor a podrido, lo que permitió hallar un cadaver desmembrado, que se encontraban dentro de una bolsa, careciendo de extremidades superiores y cabeza, como en estado de descomposición.
Cabe destacar que el domingo, los investigadores hallaron incendiado el Toyota Corolla de Palacios, en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres.