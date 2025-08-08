Maran Suites & Towers

Identidad Argentina se suma a Fuerza Entre Ríos y advierte contra listas fuera del frente peronista

Redacción | 08/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La organización nacional Identidad Argentina anunció su respaldo al frente peronista Fuerza Entre Ríos de cara a las elecciones de octubre. El espacio, liderado por la dirigente nacional Victoria Donda y la vicepresidenta del PJ de Paraná, Melisa Albornoz, expresó que cualquier alternativa electoral fuera de este frente “es funcional a los sectores que hoy han destruido nuestra provincia”.

En un comunicado de prensa, el espacio señaló que “los entrerrianos y entrerrianas venimos sufriendo desde hace meses el brutal ajuste del gobierno nacional y provincial hacia los sectores más vulnerables y productivos”. Criticaron las políticas del presidente Javier Milei, sumadas a “las medidas funcionales” del gobernador Rogelio Frigerio, por golpear “duramente al tejido social, a la industria y a la producción entrerriana”.

Sobre su respaldo a la fórmula Adán Bahl – Guillermo Michel, afirmaron que Fuerza Entre Ríos busca “impulsar una agenda social, política y productiva que atienda a los sectores más golpeados y a todos aquellos que apuesten al crecimiento y al futuro”.

Destacaron además que “con responsabilidad política, compromiso y priorizando los intereses de nuestra provincia, los sectores que integran el campo nacional y popular, el peronismo y todos aquellos que defienden los intereses de Entre Ríos, trabajamos unidos para fortalecer una propuesta encabezada por Bahl y Michel: hombres y mujeres que conocen la realidad provincial y cuentan con la capacidad para reconstruir el tejido social y llevar al Congreso las verdaderas demandas de nuestra gente”.

Finalmente, convocaron “a trabajar en unidad para el peronismo y fortalecer la lista de Fuerza Entre Ríos”, reiterando que “cualquier opción conformada fuera del frente es funcional a las políticas de Rogelio Frigerio”.

