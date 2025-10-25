“Íconos sobre Ruedas”: una muestra que combina historia, cultura y pasión automovilística
Por primera vez en la Argentina se exhibirá la Ferrari Testarossa negra de Diego Armando Maradona, una pieza única que formará parte de “Íconos sobre Ruedas”, la exposición que promete ser uno de los eventos más destacados del año para los fanáticos de los autos y la cultura popular.
La muestra se podrá visitar del 28 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero (Pabellón 5). Las entradas ya están disponibles en Ticketek.
“Íconos sobre Ruedas” no es solo una exposición de automóviles: es una experiencia inmersiva y emocional que reúne 15 autos legendarios que pertenecieron a celebridades de la moda, el cine, la música y el deporte. Cada vehículo estará acompañado por indumentaria original de su propietario, convirtiendo cada espacio en una verdadera cápsula del tiempo.
Entre las joyas más esperadas estará la Ferrari Testarossa negra que Maradona encargó especialmente en ese color, en plena cúspide de su carrera deportiva. Este ejemplar, símbolo de su éxito y personalidad, estará acompañado por la camiseta que usó durante su etapa en el Napoli.
La exposición también incluirá el mítico DeLorean de “Volver al Futuro”, un verdadero ícono del cine de los 80, además del automóvil de Marilyn Monroe, el Ford Escort de la Princesa Diana, entre otros vehículos emblemáticos.
La propuesta busca conectar generaciones y permitir que padres e hijos compartan la pasión por los autos y las figuras que marcaron época. A través de un recorrido visual y narrativo, el evento combina historia, arte y entretenimiento para ofrecer una experiencia educativa y emocionante para toda la familia.
Además de los automóviles, el público podrá apreciar vestuario y objetos personales de los ídolos representados, que permiten conocer más sobre sus vidas y su vínculo con el mundo del motor, la moda y el espectáculo.
“Íconos sobre Ruedas” se presenta como un homenaje a la cultura global y a los autos que hicieron historia, cada uno con su propio relato de glamour, éxito y trascendencia. La exposición invita a los visitantes a viajar en el tiempo y descubrir los vehículos que definieron una era, junto a las leyendas que los convirtieron en íconos inmortales.