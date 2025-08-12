ICAB lanza sistema digital para consultar registros de Unidades de Transporte de Alimentos
El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) incorporó un sistema de consulta pública digital que optimiza la fiscalización de las Unidades de Transporte de Alimentos (UTA) registradas en la provincia. La herramienta permite buscar información ingresando el dominio del vehículo o el número de registro, desde cualquier dispositivo móvil o a través del portal web del ICAB.
Como novedad, el sistema incorpora un código QR en el certificado de UTA, lo que agiliza los procesos de fiscalización y control en todo el territorio provincial. De esta manera, organismos de control, titulares de registros y el público en general pueden verificar de forma rápida y precisa el estado del registro, la vigencia y las características de cada unidad.
La iniciativa se enmarca en el Programa de Control de UTA, implementado junto a referentes bromatológicos de municipios y comunas de Entre Ríos. Surge como resultado de reuniones de la Región Centro, donde se planteó la necesidad de que cada jurisdicción cuente con registros públicos y accesibles para reforzar la transparencia y mejorar la eficiencia en el seguimiento de las unidades.
Las UTA deben cumplir con los requisitos del Código Alimentario Argentino (CAA, Art. 154 bis), contar con habilitación vigente y mantener condiciones sanitarias que garanticen la inocuidad de los alimentos transportados. La gestión del registro ante el ICAB se realiza de manera online, y las condiciones pueden consultarse en el portal oficial.