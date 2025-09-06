ICAB destacó el rol de la tecnología y la seguridad alimentaria en jornada para productores rurales
El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) participó de la jornada “Del laboratorio a la chacra”, un encuentro clave orientado a productores rurales de la región, organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la UNER, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la empresa Vitrón Biotecnología Vegetal.
La actividad tuvo como eje compartir experiencias y brindar herramientas prácticas para diversificar ingresos rurales, impulsar la transformación de productos locales y fomentar el uso de tecnologías apropiadas. La iniciativa contó con la participación de la cátedra de Fruticultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, el CFI y Vitrón Biotecnología Vegetal.
El aporte del ICAB en la jornada
La jefa del área de Auditoría del ICAB, Victoria Pron, expuso en el panel “Agregado de valor: transformar lo que se produce en la chacra”. En su intervención, explicó a los productores cómo garantizar la seguridad de sus productos para llegar al mercado cumpliendo con las normas bromatológicas.
Asimismo, detalló cómo el ICAB está modernizando sus procesos a través de la digitalización de registros, la implementación de auditorías remotas y el uso de una plataforma de e-learning para capacitaciones en seguridad alimentaria.
Tecnología y seguridad alimentaria, un vínculo estratégico
Pron subrayó la relación entre innovación y producción:
“La seguridad alimentaria y la tecnología están intrínsecamente relacionadas, ya que las innovaciones tecnológicas son clave para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia en la producción y distribución de alimentos”.
Agregó además:
“La tecnología permite prevenir la contaminación, optimizar procesos, asegurar la trazabilidad de materias primas y productos, y activar acciones de vigilancia alimentaria inmediata para beneficio de productores, elaboradores y consumidores”.