Iban alcoholizados, con sus hijos y rumbo a viajes largos: dos tragedias que la ANSV frenó a tiempo en la RN9
Viajaban alcoholizados, con sus hijos en los asientos traseros y decenas de kilómetros por delante. Los controles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 9, los frenaron antes de que esos viajes terminaran en tragedia.
En los operativos, se detectaron dos conductores alcoholizados que viajaban con sus familias, con menores a bordo, y que se dirigían a trayectos largos.
Uno marcó 1,60 g/l de alcohol en sangre. Cuando el agente le preguntó si había tomado, respondió: “Sí, algo sí”. Iba rumbo a Escobar, más de 50 kilómetros, con chicos en los asientos de atrás y sin cinturón de seguridad.
El segundo conductor dio 0,76 g/l. Se dirigía a Tigre, con más de 70 kilómetros de recorrido por delante. También viajaba con su familia y menores de edad.
Ambos conductores terminaron con la licencia retenida, no pudieron continuar circulando y ahora enfrentan multas de hasta $1.800.000, además de una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia.
Los dos casos exponen una escena de alto riesgo en las rutas: adultos que conducen después de consumir alcohol. Solo en enero, la ANSV controló 537.000 vehículos en todo el país y retiró de circulación a 2.000 conductores que dieron positivo en alcoholemia.
Por eso, los controles resultan claves: cada alcoholemia positiva detectada a tiempo es un siniestro vial que no ocurrió.
Casos detectados en el peaje Zárate – RN9
Caso 1
- 1,60 g/l de alcohol en sangre.
- “Sí, algo sí”, admitió el conductor ante el agente.
- Viajaba hacia Escobar con su familia, menores a bordo y sin cinturón (50 km de trayecto).
Caso 2
- 0,76 g/l de alcohol en sangre.
- También viajaba con su familia y menores a bordo.
- Se dirigía a Tigre, con más de 70 km de viaje.