IAPSER SEGUROS lanzó ART Net, su nueva app para trabajadores asegurados
En el marco de los 30 años del Sistema de Riesgos del Trabajo, IAPSER SEGUROS presentó ART Net, una aplicación diseñada para brindar soluciones ágiles, seguras y accesibles a los trabajadores asegurados en el ramo de riesgos del trabajo.
“Es un gran avance en la mejora de nuestras prestaciones”, destacó Rodríguez Signes, gerente de IAPSER ART, al remarcar que la herramienta busca mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar la gestión de los procesos.
La aplicación incorpora funcionalidades clave como la credencial digital, acceso a prestadores y agencias cercanas, denuncia de siniestros, seguimiento de casos, solicitud de reintegros y capacitaciones virtuales gratuitas en prevención de riesgos laborales. Además, permite la interacción directa con canales de atención, redes sociales y un chatbot.
Procesos más simples
“La app está diseñada para optimizar la experiencia del asegurado y simplificar las tareas administrativas de los empleadores: centraliza y agiliza diversos procesos”, explicó Signes. “Incluye notificaciones fehacientes, autorizaciones médicas, gestión de turnos, traslados y encuestas de satisfacción post alta médica. Trámites que antes se hacían en distintos canales, ahora se consolidan en una única plataforma”, agregó.
Funcionamiento
ART Net ya está disponible en Play Store y próximamente contará con versión para iOS. El registro es simple: se ingresa el CUIL, el sistema valida al usuario en la nómina, y luego se solicita un correo electrónico personal para recibir un código de verificación que habilita la creación de la cuenta.
Con este lanzamiento, IAPSER SEGUROS se convierte en la tercera compañía del mercado asegurador argentino en contar con una aplicación de estas características, reafirmando su compromiso de confianza y acompañamiento a trabajadores y empleadores.