IAPSER inauguró su segundo Centro Integral de Atención Médica en Concordia
IAPSER Seguros celebró la apertura de su segundo Centro Integral de Atención Médica (CIAM) en la ciudad de Concordia, en un acto encabezado por el intendente Francisco Azcué. El nuevo espacio representa una mejora sustancial en la atención de los asegurados y está especialmente diseñado para ofrecer servicios de rehabilitación a trabajadores y deportistas, permitiendo reducir los tiempos de recuperación y mejorar la calidad del servicio.
La presidenta de IAPSER, Myriam Clerici, manifestó su satisfacción por este logro institucional, al señalar: “Me llena de orgullo ver que Concordia nos abre los brazos para poder darle al ciudadano, al trabajador esta posibilidad de estar realmente donde tenemos que estar”. Además, subrayó la importancia de contar con una red ampliada de atención: “El trabajador que necesite de nuestros servicios no tiene que perder un día de su rehabilitación, porque eso es fundamental para su regreso”.
Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó el impacto positivo de este tipo de inversiones en la ciudad. “Es importante que las instituciones prestadoras de servicios se vayan fortaleciendo y ofreciendo más y mejores coberturas, además de generar fuentes de empleo cuando se realizan inversiones de estas características”, sostuvo. Asimismo, celebró que Concordia sea la segunda ciudad de la provincia en contar con un centro de estas características, y expresó su agradecimiento “como concordiense y como intendente” por la concreción del proyecto.
La ceremonia inaugural contó además con la presencia de la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, el secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio, autoridades y personal de IAPSER, junto a los profesionales que se desempeñarán en el nuevo CIAM.
Sobre el funcionamiento del CIAM
La responsable de ambos centros, Ayelén Zuqui, brindó detalles sobre el impacto del programa: “Estamos atendiendo un total de 230 personas por día, de las cuales 60 corresponden al CIAM Concordia, que funciona desde hace tan solo 4 meses. Lo más importante es que la inasistencia al proceso de recuperación en Paraná y en Concordia es de solo el 5 %, lo que reduce considerablemente el índice de incapacidad laboral temporaria (ILT), período durante el cual el trabajador no puede desempeñar su labor”.
El CIAM Concordia, ubicado en Urdinarrain 67, funciona en un edificio completamente reestructurado y cuenta con profesionales especializados en kinesiología. La mayoría de los pacientes provienen de la rama ART, aunque se proyecta ampliar la atención a deportistas y sumar terapia ocupacional en el corto plazo.