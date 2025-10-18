IAPSER impulsa el crecimiento del Seguro de Retiro con una jornada de capacitación para Productores
El IAPSER Seguros llevó adelante este viernes 17 de octubre una jornada de capacitación sobre Seguros de Retiro destinada a sus Productores Asesores de Seguro (PAS), en cumplimiento de la formación obligatoria establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
La actividad se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y estuvo a cargo de Alejandro Pisano, coach y consultor especializado en el sector asegurador.
El encuentro propuso repensar el concepto tradicional del seguro de retiro, dejando atrás su asociación exclusiva con la jubilación y posicionándolo como una herramienta de inversión que permite alcanzar metas financieras a corto, mediano y largo plazo.
Desde la compañía destacaron que esta nueva visión acompaña la transformación del mercado asegurador y responde a las necesidades reales de los clientes, en un contexto económico cambiante donde el Seguro de Retiro se consolida como una opción confiable para resguardar o invertir ahorros.
Durante la apertura, la presidenta del IAPSER, Myriam Clerici, subrayó la relevancia del encuentro y afirmó: “Es un día importante porque capacitamos a los productores, que son embajadores de la conciencia aseguradora”.
Asimismo, remarcó que el Seguro de Retiro forma parte del plan estratégico de la empresa, y que “se relanza en un momento apropiado, considerando el contexto y la demanda de los consumidores”.
Clerici también destacó el crecimiento sostenido del IAPSER en distintos ramos: “Es una jornada excepcional en un cierre de año importante, con un crecimiento de la compañía a nivel federal y en otros ramos, como riesgos del trabajo y seguros patrimoniales”.
Finalmente, concluyó: “Cerramos el año contentos, pero siempre pensando en mejorar y proyectando el 2026”.