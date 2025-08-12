Ian Moche le respondió a Javier Milei: “Hay límites y él no los respetó”
Ian Moche, el joven influencer de 12 años que habla sobre autismo, expresó este martes que “fue una noticia difícil” la respuesta del presidente Javier Milei ante la denuncia para que borre un posteo en la red social X donde lo calificó como si estuviera “del lado del mal”.
El mandatario se amparó en su derecho a la libertad de expresión y sostuvo que sus cuentas en redes sociales son personales, argumento similar al que utilizó para defender un posteo sobre la criptomoneda $LIBRA, que generó un escándalo internacional y denuncias por estafa.
“Hay límites, él no los respetó, y no me voy a quedar parado ante la injusticia, yo voy a poder parar las cosas”, afirmó Ian en diálogo con El Destape.
A fines de junio, su madre, Marlene Spesso, solicitó que el presidente eliminara la publicación donde se refiere a su hijo. Al no tener respuesta, la familia inició acciones legales ante el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº4.
Se trata de una medida autosatisfactiva presentada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, especializada en derecho de familia, que busca una solución rápida para la situación. De concederse, la otra parte tiene tres días para apelar o deberá cumplir la orden.
Ian aseguró: “Creo que cuando el presidente opina que usa libertad de expresión, le diría: la libertad de expresión es democracia y eso significa que podés hacer determinadas cosas, pero debés respetar otras determinadas reglas”.
Por su parte, Milei presentó un escrito donde sostiene que la demanda es improcedente, confusa y carente de sustento jurídico, reiterando que sus expresiones en la red social X son a título personal y no como jefe de Estado.
Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla… https://t.co/yE27aK1t6X— Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025
“El reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada con expresión crítica sobre la labor de un periodista públicamente conocido y cuestiones de interés público en el contexto del debate”, señala la presentación del mandatario.
Este argumento ya fue rechazado por el fiscal de la causa, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, quien determinó que la cuenta en X de Milei no es solo personal, sino que también lo representa como presidente.
Milei añadió: “La interpretación subjetiva y la irritación o inquietud que pueda sentir el actor, o su letrado patrocinante, no es motivo para censurar o menoscabar la libertad de expresión ni aplicar la cultura de cancelación contra opiniones que no simpatizan”.
Además, justificó la publicación señalando que el mensaje estaba dirigido al periodista de LN+, Paulino Rodríguez.
“Si se considerara que el tweet es una información en lugar de una opinión, tampoco es admisible su remoción, dado que no hubo malicia sino buena fe”, concluye la presentación, pidiendo que la denuncia sea desestimada.