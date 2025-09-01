Humming Airways presenta su nueva ruta aérea Paraná-Aeroparque Jorge Newbery
Humming Airways presentará de manera oficial su nueva ruta aérea Paraná – Aeroparque, ceremonia que se llevará a cabo el martes 2 de septiembre a las 17 hs en el Centro Provincial de Convenciones de la Capital entrerriana. El evento contará con la presencia de autoridades provinciales y referentes del sector empresarial.
Allí se presentarán:
• Detalles operativos de la nueva frecuencia y beneficios para empresas.
• Ventajas competitivas en conectividad, tiempos de viaje y servicio.
• Oportunidades de acuerdos corporativos y tarifas preferenciales.
La aerolínea Humming Airways, creada en 2024 con el objetivo de unir destinos secundarios con CABA, ya hizo su presentación en Concordia, destino que unirá con Aeroparque desde septiembre, cuando se logre habilitar la pista del aeropuerto Comodoro JJ Pierrestegui.
Figuran como titulares de la startup aérea Francisco Simón Errecart, Santiago Leopoldo Lugones y Danilo Enrique Massalin Dammann, tres jóvenes veinteañeros, que capitanean un equipo de 30 personas.
Hasta el momento Humming Airways tiene como destinos Venado Tuerto (Santa Fe), Villa María (Córdoba); Tandil y Olavarría (Buenos Aires) hacia Aeroparque Jorge Newbery, en CABA; presentándose ahora ante la sociedad entrerriana con aviones para 19 pasajeros.
“Tenemos como objetivo principal llenar el vacío en la conectividad aérea, llegando a destinos donde las aerolíneas convencionales no alcanzan. Nos enfocamos en conectar grandes ciudades que poseen baja infraestructura aeronáutica, utilizando aviones eficientes pero de menor tamaño. Con Humming, estamos transformando la experiencia de viaje y buscando conectar al país en su totalidad, brindando oportunidades de mejora aérea a regiones principalmente industriales”, se presenta la aerolínea en su página web.
Desde la empresa destacaron que conectar Buenos Aires con nuestra provincia implica “articular con centros estratégicos del litoral entrerriano”, con complementariedad productiva, institucional y social.
“Estas rutas responden a una necesidad histórica de conectividad. Con distancias terrestres largas, infraestructura disponible y un modelo operativo ágil, Humming puede generar un salto en accesibilidad, competitividad y vinculación regional”, agregaron.
“El potencial de la región es muy alto por las empresas que están presentes, por la cantidad de población, por el producto bruto geográfico y por la movilidad que hay desde y hacia Buenos Aires”, consignan desde Humming.
“Estamos ante un mercado que aún falta explorar y desarrollar: estas dos frecuencias iniciales van a ser el primer paso de una conexión futura exitosa”, concluyeron.