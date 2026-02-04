Human Rights Watch alertó por la libertad de expresión en Argentina y apuntó a Milei: “Le hace mal a la democracia”
Human Rights Watch advirtió que el presidente Javier Milei y altos funcionarios del Gobierno utilizan una “retórica hostil para estigmatizar a los periodistas” y sostuvo que esa actitud “le hace mal a la democracia argentina”. La observación forma parte del capítulo dedicado al país en el informe anual que la organización presentó este miércoles en Washington.
El reporte dedica un apartado a la situación de la libertad de expresión y remarca que el mandatario ha manifestado en reiteradas oportunidades que los argentinos “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y que ha acusado a reporteros, “sin pruebas, de recibir sobornos”.
Además, la entidad mencionó una publicación del diario La Nación, que informó en mayo que la SIDE había aprobado un plan de inteligencia plurianual que incluía la vigilancia de personas que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica”. Esa versión fue desmentida por la administración nacional.
Consultada por Clarín, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que “la retórica hostil del presidente hacia los medios le hace mal a la democracia argentina”.
“Los periodistas deben poder expresarse sin temor a ser maltratados por el presidente en redes sociales. Lo mejor, en una sociedad libre, es que las ideas y en especial las críticas a los gobernantes puedan circular sin intimidaciones, y que sean contrastadas únicamente por argumentos, y nunca por acusaciones infundadas”, expresó.
Y añadió: “Más que odiar al periodismo, como sugiere el presidente, los argentinos deberían apreciarlo, porque han sido los periodistas quienes han expuesto los escándalos de corrupción y abuso de poder, independientemente del gobierno de turno”.
Más allá del eje vinculado a la prensa, el informe aborda otros aspectos institucionales. Señala que “el segundo año de gobierno de Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo”.
También indica que la baja de la inflación contribuyó a reducir los niveles de pobreza, aunque advierte que aumentó la proporción de trabajadores informales.
En relación con el funcionamiento institucional, el reporte remarca que durante años el Congreso no logró reunir los dos tercios necesarios para designar al Procurador General, al Defensor del Pueblo y a dos jueces de la Corte Suprema. En ese contexto, recuerda que en febrero de 2025 Milei firmó un decreto para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal.
Asimismo, advierte que el Senado debatía proyectos para ampliar el número de miembros de la Corte, una práctica que —según el informe— “ha sido utilizada en el pasado para garantizar control político sobre el tribunal”. También destaca que actualmente los tres integrantes del máximo tribunal son hombres.
En el plano económico y social, Human Rights Watch reconoce que la inflación interanual bajó respecto de 2024, pero advierte que los precios de bienes esenciales como vivienda, agua y energía aumentaron un 55,4% en el mismo período.
El informe señala que las tasas de pobreza y pobreza extrema disminuyeron en 2025, aunque a un ritmo menor que el año anterior. A la vez, sostiene que los recortes del gasto público impactaron en servicios vinculados a derechos como educación y salud, y afectaron jubilaciones y pensiones por discapacidad. Como contrapartida, menciona que el Gobierno amplió el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
En materia de corrupción, el documento recuerda que en junio la Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude en obras públicas.
También menciona que en abril el Congreso creó una comisión para investigar si el presidente incurrió en un delito al promocionar desde sus redes sociales una criptomoneda que luego colapsó y generó pérdidas por US$ 250 millones a inversores. Según el reporte, en noviembre esa comisión concluyó que Milei tuvo un “papel indispensable” en un “plan fraudulento”, aunque la causa seguía bajo investigación.
Finalmente, el informe hace referencia al caso de audios atribuidos a funcionarios y señala que, a pedido de Karina Milei, un juez prohibió la difusión de grabaciones similares, medida que —según HRW— “viola la libertad de expresión”.