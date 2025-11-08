Hugo Yasky: “La reforma laboral busca la indefensión absoluta del trabajador”
El diputado nacional y referente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, cuestionó duramente la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al afirmar que no busca beneficiar a las PyMEs ni a los trabajadores informales, sino responder a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y favorecer a las grandes corporaciones empresarias.
En declaraciones a Splendid AM 990, Yasky sostuvo que el verdadero objetivo del proyecto es debilitar al movimiento obrero y retrotraer los derechos laborales a la época previa al peronismo, mediante la flexibilización total del empleo, el despido sin causa y la precarización laboral.
“Era algo esperado porque el gobierno asumió compromisos ante el FMI y luego ante el gobierno de Estados Unidos”, señaló el legislador, quien agregó que “las grandes cámaras empresarias y las multinacionales norteamericanas” presionaron fuertemente para que se concrete esta iniciativa como “devolución de esa asistencia”.
Yasky criticó a los grupos empresarios que “se disfrazan con un discurso que aparenta defender a las PyMEs”, cuando en realidad buscan “llevar al movimiento obrero a la situación de 1930, antes de que existieran las leyes laborales del peronismo”.
El dirigente sindical calificó la intención de lograr la “indefensión absoluta de los trabajadores” como “un sueño húmedo del sector patronal”, ya que permitiría “fijar salarios, flexibilizar y precarizar el empleo, cambiar los horarios a su antojo y despedir sin causa”.
“Esta reforma, con su nombre pomposo, busca en realidad destruir derechos laborales conquistados y volver a las formas esenciales de explotación del pasado”, remarcó.
Unanimidad sindical en el rechazo
Yasky destacó la unidad de los diputados de extracción sindical para oponerse a la reforma y anticipó que están elaborando “un mapa de reformas laborales que sí atienda los verdaderos problemas”, entre ellos la situación de las mujeres en la informalidad y los trabajadores de plataformas digitales.
El legislador mencionó entre los dirigentes que comparten esta postura a Sergio Palazzo, Mario Manríquez, Gómez (Luz y Fuerza), Santiago Pablo Caros y Vanesa Siley, y aseguró que esperan contar con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Finalmente, Yasky lamentó que el Gobierno “piense en cómo triturar los derechos existentes y no en cómo generar nuevos” y subrayó la urgencia de legislar sobre cuestiones actuales como el teletrabajo, la protección de los trabajadores de plataformas y la inserción laboral de los jóvenes.