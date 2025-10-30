Hugo Yasky advirtió que la reforma laboral “busca abaratar la mano de obra hasta niveles de esclavitud”
El secretario general de la CTA y diputado nacional de Fuerza Patria, Hugo Yasky, quien acaba de renovar su mandato legislativo, advirtió que la reforma laboral impulsada por el Gobierno tiene como objetivo “abaratar el costo de la mano de obra hasta niveles de esclavitud”. Según explicó, estas medidas responden a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de Estados Unidos.
Jornadas más largas y derechos en riesgo
Yasky cuestionó que el proyecto oficial pretende extender la jornada laboral a 12 horas y eliminar los Convenios Colectivos de Trabajo, lo que —según afirmó— implicaría un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
“El objetivo es reducir el costo laboral y llevarnos a una situación de semiesclavitud”, sostuvo el dirigente, quien además denunció una “intervención política y económica de Estados Unidos” en las decisiones del Gobierno argentino.
Reforma laboral, eje del conflicto gremial
Desde la CTA remarcaron que los principales puntos de conflicto son la extensión de la jornada de trabajo, el debilitamiento de los convenios colectivos, la desprotección frente a los despidos y la pérdida de poder de negociación sindical.
Para Yasky, una verdadera reforma debería mejorar las condiciones laborales, promover empleo digno y registrado y tener en cuenta la realidad de las pymes ante la competencia internacional.
Continuidad legislativa y agenda sindical
Recién reelecto como diputado nacional, Yasky aseguró que su presencia en el Congreso busca fortalecer la defensa de los trabajadores frente a las políticas de ajuste.
“Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores desde todos los espacios”, afirmó el dirigente tras las elecciones legislativas de medio término.
Tensión con el Gobierno
El sindicalista advirtió que la iniciativa oficial genera preocupación por un posible retroceso en derechos conquistados, mientras que desde el Gobierno argumentan que los cambios buscan “modernizar” las relaciones laborales.
Defensa del trabajo y la negociación colectiva
Con su mandato renovado y al frente de la CTA, Hugo Yasky se consolida como una de las principales voces del sindicalismo argentino, reafirmando su compromiso con la defensa del trabajo digno y la negociación colectiva en un contexto de alta conflictividad política y social.