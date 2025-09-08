Hugo Passalacqua: “Cada elección provincial viene siendo una fuerte petición de más federalismo”
El gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua envió un mensaje tras las Elecciones Legislativas en Provincia de Buenos Aires. Entre otras cuestiones le pidió “mayor federalismo”, al Gobierno nacional.
El gobernador de la tierra colorada en su cuenta de “X”, dejo un mensaje después de las elecciones desarrolladas este domingo en la Provincia de Buenos Aires, donde la Coalición Fuerza Patria, liderada por Axel Kicillof, logró un contundente triunfo ante La Libertad Avanza del presidente Javier Milei.
Cada elección provincial viene siendo una fuerte petición de más federalismo y de más cercanía con los problemas concretos del ciudadano de a pie.
Las decisiones que en este sentido los provincianos han tomado en los últimos meses seguramente serán escuchadas con serenidad por…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 8, 2025
“Cada elección provincial viene siendo una fuerte petición de más federalismo y de más cercanía con los problemas concretos del ciudadano de a pie”, comenzó diciendo Passalacqua, quien agregó “las decisiones que en este sentido los provincianos han tomado en los últimos meses seguramente serán escuchadas con serenidad por el poder central. Bregamos por eso”.
Por último, felicitó a “la ciudadanía bonaerense por su compromiso cívico”, en las elecciones de este domingo.