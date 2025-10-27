Hugo “Cachorro” Godoy llamó a la unidad en las calles tras el triunfo de Milei: “Debemos frenar esta máquina destructiva”
En un contexto de preocupación luego del resultado favorable al Gobierno de Javier Milei en las elecciones intermedias del domingo 26 de octubre, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Hugo “Cachorro” Godoy, emitió un mensaje de unidad y resistencia dirigido a la militancia, la dirigencia sindical y política, ante la “profundización del ajuste” y la posible reforma laboral que, según anticipó, el oficialismo buscará implementar.
El dirigente advirtió que el Ejecutivo “utilizará el respaldo electoral para continuar con el ajuste, entregando la nación y destruyendo la economía de los sectores más vulnerables”, y convocó a las organizaciones populares a unirse y movilizarse en las calles para enfrentar las políticas del gobierno libertario.
“Como ya lo hicimos con Macri, vamos a salir a la calle para frenar las reformas que quiere implementar Milei”, aseguró Godoy, al trazar un paralelismo con la resistencia sindical de diciembre de 2017, cuando las movilizaciones masivas frenaron la reforma previsional del entonces gobierno del PRO.
El titular de la CTA-A insistió en que “el desafío de los trabajadores es convocarnos a resistir y ponernos de acuerdo para ponerle un freno a esta máquina destructiva que es Milei”, y exhortó a “fortalecer la unidad de los sectores populares, ganar las calles y el debate público, y recuperar mejores condiciones de vida para nuestro pueblo”.
Más allá del llamado a la resistencia, Godoy reflexionó sobre el vacío político y la desconexión ciudadana expresada en los comicios.
“Existen cerca de 12 millones de argentinos y argentinas que no se sienten convocados a construir una democracia mejor, que no participaron de la elección, y eso es una deuda que tenemos los sectores populares: construir un proyecto alternativo que genere confianza y más participación”, señaló.
Finalmente, el dirigente reconoció la urgencia de crear nuevos espacios de debate y liderazgo político:
“Tenemos que generar ámbitos donde la democracia no sea solo una formalidad, sino una herramienta que transforme esta realidad injusta que padecemos desde hace años”, concluyó.