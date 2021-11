En el recuerdo de las y los uruguayenses el Mercado significa una referencia ineludible. Por allí pasaban las familias buscando los mejores precios en productos regionales o el refrigerio para la hora del vermut, como recuerda Ana. “Mi papá me traía acá en bicicleta cuando yo era chica. Cuando él cobraba veníamos; me compraba una coca de vidrio y una empanada, y él se tomaba un Lusera; y volvíamos a mi casa”, dice y se emociona.

La primera parada fue en la Basílica de la Inmaculada Concepción.

Sin bajar del colectivo, se pasó por la puerta del teatro donde Gardel actuó por última vez. Luego siguió el recorrido hasta el último lugar en Plaza Constitución donde se encuentra el Paseo de los Poetas con bustos de los principales poetas entrerrianos. Finalmente el City Tour volvió a Plaza Ramírez.

El público continuamente estuvo muy atento y participativo, reaccionando a cada estímulo que los actores iban proponiendo, y entre risas y carcajadas fueron conjuntamente con los actores creando y dando contenido a las actividades históricas que proponía el recorrido.

“El City Tour tuvo una primera edición sorprendente”, dijo Antonella Fernandez Pabón. “La gente se llevó muchísima información acerca de nuestra historia y también mucha data insólita. Condimentos para el vivir que son necesarios. Lorena es nuestra guía turística estrella; con ella llevamos adelante la historia de Concepción del Uruguay, y también la de Argentina”.

Valentina, una joven participante del primer grupo se mostró muy divertida. “Cada cosa que iba sucediendo era todo un asombro para nosotros, no sabíamos lo que iba a suceder a cada minuto. La pasamos muy bien. Lo que más me gustó fue el final donde bailamos con los actores. Imperdible este paseo”, dijo la joven , y agregó sobre el Encuentro: “Me parece una oportunidad excelente porque hay gente que nunca fue al teatro, y esto es algo que puede aprovechar, y de forma totalmente gratuita. Vimos espectáculos muy buenos que te hacen pensar, no solamente divertir, la verdad que me enorgullece que sea en Concepción porque es una oportunidad única”, finalizó.

