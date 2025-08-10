Hospitales y centros de salud entrerrianos impulsan actividades por la Semana Mundial de la Lactancia Materna
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, hospitales y centros de salud de distintos niveles de atención y complejidad en Entre Ríos desarrollan acciones de promoción, educación y difusión en la comunidad. Las actividades comenzaron el 1 de agosto y continuarán durante todo el mes, destacándose el encuentro interdisciplinario del 20 de agosto en Gualeguaychú.
Entre las propuestas, el Hospital San Vicente de San Jaime de la Frontera (Departamento Federación) realizó la tradicional “Gran Teteada”, que en su edición número 17 reunió a 18 embarazadas y madres lactantes. Allí, el equipo interdisciplinario brindó una charla sobre los beneficios de la lactancia para madres y bebés, abordando también condicionantes sociales y experiencias personales. La actividad contó con el acompañamiento del municipio, instituciones educativas y personal del hospital.
En Santa Ana, el Centro de Atención Primaria Mostafá Alul ofreció una charla dirigida a embarazadas, madres y acompañantes, sumándose a la agenda provincial con propuestas de sensibilización.
En Larroque, profesionales del Hospital San Isidro Labrador dictaron un taller sobre mitos y verdades de la lactancia y la importancia de sostenerla en el tiempo. A su vez, el Centro de Salud Juan Baggio de Gualeguaychú realizó un taller con participación comunitaria.
En el Departamento Diamante, el Centro René Favaloro de Aldea Protestante trabajó sobre la temática de la lactancia, sus beneficios y la relevancia del acompañamiento familiar, profesional y social. Finalmente, en Paraná, los centros de salud Dra. Cecilia Grierson y Santa Lucía ofrecieron charlas para informar y fortalecer la red de apoyo al amamantamiento, promoviendo entornos favorables y sostenibles.
Estas acciones forman parte de una estrategia provincial orientada a proteger, apoyar y promover la lactancia materna, reduciendo el uso de leche artificial como medida esencial para la salud y el cuidado ambiental, combinando objetivos nutricionales y ecológicos.
Encuentro en Gualeguaychú
El 20 de agosto, de 8.30 a 12.30, el Centro de Salud Juan Baggio será sede del encuentro “Claves para una lactancia sostenible – Miradas interdisciplinarias sobre medio ambiente, consumo y políticas públicas”, con la participación de profesionales de diversas especialidades, reforzando la importancia de un enfoque multidisciplinario.