Hospitales de Diamante y Victoria incorporan el sistema PACS para modernizar el acceso a imágenes digitales
El Ministerio de Salud de Entre Ríos avanza en la implementación del sistema PACS (Picture Archiving and Communication System), una herramienta que permite acceder de forma remota y compartir de manera segura los estudios de imágenes digitales.
En los últimos días, el equipo de la Dirección de Integración de Sistemas de Interoperabilidad Digital instaló el sistema en los hospitales San José de Diamante y Dr. Fermín Salaberry de Victoria. Con esta tecnología, los profesionales de la salud pueden consultar los estudios desde cualquier lugar mediante visores web y compartir las imágenes a través de canales como WhatsApp o correo electrónico.
El sistema almacena los estudios en servidores del Data Center provincial, administrados por la Dirección General de Informática de la Secretaría de Modernización, lo que asegura el resguardo digital de la información.
En el hospital San José de Diamante, el PACS permitirá digitalizar y almacenar radiografías y mamografías. “Esto garantiza un acceso más ágil y eficiente tanto para profesionales como pacientes, y facilita la consulta remota, la interconsulta entre especialistas y la continuidad de la atención médica”, señaló la directora María José Echenique.
La médica agregó que la incorporación de esta herramienta se enmarca en el proceso de digitalización sanitaria que impulsa la provincia. “Este avance refleja el compromiso del Ministerio de Salud y del hospital con la innovación tecnológica y la mejora continua de la atención en la ciudad y la región”, concluyó.
En el Hospital Salaberry de Victoria, el sistema se aplicará inicialmente en los estudios de rayos X digitalizados. Su director, César Santos, explicó: “Nuestro hospital tenía un sistema interno que permitía acceder a los estudios dentro del establecimiento. Con esta nueva herramienta podremos compartirlos con los pacientes, quienes recibirán un acceso virtual en su celular o correo electrónico, y los profesionales podrán seguir evaluando la información desde cualquier computadora del hospital”.