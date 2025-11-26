Hospital San Martín: el Servicio de Hematología atiende cerca de mil consultas mensuales y se consolida como centro de referencia en la costa del Paraná
El Servicio de Hematología del Hospital San Martín de Paraná, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, se afianza como un espacio clave para la atención de patologías hematológicas y oncológicas, recibiendo entre 900 y 1.000 consultas mensuales en su consultorio externo.
En la actualidad, el área está conformada por tres consultorios, enfermería, laboratorio especializado y una internación propia con 12 camas, lo que permite una atención integral. La jefa del servicio, Romina Mariano, destacó que cuentan con un laboratorio independiente equipado con tecnología de alta complejidad: contador hematológico automático, coagulómetro y citómetro de flujo (este último perteneciente a Cucaier), esencial para diagnósticos precisos en leucemias y otras enfermedades hematológicas.
Hematología comparte además con Oncología una campana de flujo y el Hospital de Día, donde los pacientes reciben tratamientos ambulatorios como quimioterapias breves, fundamentales para cuadros como linfomas.
El equipo está integrado por seis médicos hematólogos, cinco bioquímicas, personal de enfermería, técnicos y administrativos. En 2024 se incorporó un hito para la provincia: la primera residencia de Hematología, con dos profesionales en formación que complementan su capacitación con el Curso Superior de la Sociedad Argentina de Hematología.
Como centro de referencia de toda la costa del Paraná, el servicio atiende casos frecuentes de anemia ferropénica, pacientes anticoagulados, linfomas, mielomas, leucemias crónicas y agudas. Durante los tratamientos oncológicos más prolongados, los pacientes cuentan con el acompañamiento de una psicóloga; y para adolescentes bajo terapias extensas, se articulan incluso apoyos educativos para evitar la pérdida del año escolar. “El acompañamiento es clave”, afirmó Mariano, resaltando la importancia de sostener tanto el bienestar médico como emocional.
El servicio realiza un seguimiento continuo de quienes superaron enfermedades graves, con controles cada tres o seis meses en los primeros años y luego de manera anual. “El seguimiento a largo plazo es fundamental para detectar recaídas o secuelas y garantizar la mejor calidad de vida posible”, concluyó la especialista.