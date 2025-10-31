“Horizonte de sucesos”, de Mariana Bolzán, ganó el Premio Literario Fray Mocho en el género Novela
La escritora Mariana Bolzán, oriunda de Paraná, fue la ganadora del Premio Literario Fray Mocho en la categoría Novela, con su obra Horizonte de sucesos. El certamen, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, contó con la participación de más de 30 obras de todo el país.
La apertura del sobre ganador se realizó este viernes, en un acto oficial ante escribano público, con la presencia del secretario de Cultura, Julián Stoppello, y el director de la Editorial de Entre Ríos y la Biblioteca Provincial, Matías Armándola.
El jurado, conformado por María Inés Krimer, Ricardo Romero y Orlando Van Bredam, destacó en la novela premiada “la originalidad de un conflicto cercano a la realidad, el oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles. La voz narradora interpela al lector y logra una mirada distinta sobre un hecho frecuente”. Además, se otorgaron menciones especiales a Los Distintos, de Ignacio Luis González Lowy (Paraná), y Desde la Orilla, de María Alejandra Cordero (Gualeguay).
El secretario de Cultura, Julián Stoppello, valoró la continuidad del premio: “Es un certamen con historia en la provincia que pone en valor a nuestros autores. Seguimos el camino trazado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso, gestionando para que nuestros artistas puedan desarrollarse y los entrerrianos accedan a los bienes culturales con una mirada contemporánea y de futuro”.
Sobre la autora
Mariana Bolzán es comunicadora social y obtuvo en 2018 el Premio Literario de Poesía Juan L. Ortiz. En 2019 publicó su primer libro de poemas, Un rayo en el mundo, editado por Ana Editorial. Sus textos integran la Antología Federal de Poesía de la Región Centro (CFI) y han sido publicados en revistas como Orsai, La Agenda Buenos Aires, La Palabra Precisa, Jennifer y Sonámbula, entre otras.
Sobre el Premio Fray Mocho
Instituido por la Ley Nº 7823/87 y su Decreto Reglamentario Nº 2967/87 GOB, el Premio Fray Mocho constituye el máximo galardón literario de Entre Ríos. Se entrega anualmente y la obra ganadora es publicada por la Editorial de Entre Ríos.