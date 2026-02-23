Hondo pesar en el seno de CRA, ante el deceso de Jorge Chemes
“Con profundo pesar despedimos a Jorge Chemes, tambero entrerriano y ex presidente de CRA, dirigente gremial intachable y protagonista de una extensa trayectoria al servicio del campo argentino”, comunicó a través de sus redes sociales, Confederación Rurales Argentinas, tan infausta noticia que sacudió al campo. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
“Fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, secretario de la Cámara de Productores Lácteos de Entre Ríos, vocal regional del Litoral Sur de CREA y fundador y presidente de CREA Nogoyá. Presidió durante dos mandatos la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos @Rurales_FARER y, tras su actuación en la Mesa de Enlace entrerriana en el conflicto del campo de 2009, fue electo diputado nacional, donde impulsó numerosos proyectos en defensa del sector e integró comisiones vinculadas al quehacer agropecuario”, completó CRA mediante la red X.
⚫ Con profundo pesar despedimos a Jorge Chemes, tambero entrerriano y ex presidente de CRA, dirigente gremial intachable y protagonista de una extensa trayectoria al servicio del campo argentino.
Fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, secretario de la Cámara de… pic.twitter.com/X8I26X1NJi
— CRA (@CRAprensa) February 22, 2026
Consignando además que: “En CRA fue electo presidente por unanimidad, luego de haberse desempeñado durante dos mandatos consecutivos como vicepresidente primero. También coordinó la Mesa de Lechería que integraba a representantes de toda la cadena”.
“Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad rural en este momento de profundo dolor. Su compromiso y legado permanecerán como ejemplo para las futuras generaciones. QEPD”, completó su sentida misiva la entidad agropecuaria.