Honda preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo
Sabido es que Miguel Ángel Russo atraviesa un momento delicado de salud, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de próstata detectado en 2017. Por eso, y como consecuencia de un debilitamiento general en las últimas semanas, es que anoche volvió a ser reemplazado por Claudio Úbeda como entrenador interino al frente de Boca, en su partido ante Newell’s en la Bombonera, por la fecha 11 del torneo Clausura.
El hermetismo rodea al querido DT, de 69 años, mientras que Boca brindó anoche una exhibición ante Newell’s, en la goleada 5 a 0. En los días previos al partido ante la Lepra, Miguelo recibió en su casa a sus colaboradores.
En febrero de 2018 lo operaron en Bogotá por un cáncer de próstata, cuando dirigía a Millonarios, tarea que no desatendió, entre sesiones de quimioterapia, hasta conquistar el título colombiano.
Lucha que viene de largo, sí, pero que en este momento complejo está recrudecida por la complejidad de un cuadro que no da lugar al optimismo, en esa realidad que se empezó a presentir en el ambiente del domingo de Bombonera.
La realidad de los hechos, en tanto, marca que los últimos días Russo -hasta este complicado cuadro- los pasó en su casa, producto de una decisión personal que su familia respetó: la de evitarle a Miguel tener que afrontar continuamente internaciones invasivas. Todo un signo del momento.
Lo que vino después fue un parte de esa nueva realidad. Rumores, guardias periodísticas, desmentidas. Muestras de fortaleza en sus contadas apariciones públicas, con la presencia en Rosario y su conducción del equipo contra Central Córdoba como imágenes de resiliencia y como mensaje de lucha.
Todo después de lo cual ya se pasó al hermetismo actual. Y a la certeza de que el panorama no es alentador, donde hoy ya nadie se pregunta si estará en el banco en el próximo partido o cuándo volverá a trabajar, sino que las energías de todos están puestas en que pueda salir adelante.