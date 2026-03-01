Honda congoja de conductores de la televisión estatal iraní al anunciar la muerte de Ali Khamenei
Presentadores de la televisión estatal de Irán se quebraron en vivo al confirmar la muerte del ayatollah Alí Khamenei, tras los ataques coordinados lanzados este sábado por Israel y Estados Unidos. La nopticia oficial dentro de la República Islámica se produjo horas después de que el fallecimiento fuera anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En un mensaje difundido en redes sociales, Trump afirmó: “Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, murió. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que fueron asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”.
#URGENTE | Presentadora de la televisión pública de Irán en llanto al informar la muerte del ayatolá Alí Jamenei. pic.twitter.com/CMsDxBiWxB
— Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 1, 2026
La noticia generó reacciones contrapuestas dentro de Irán. Mientras en algunos sectores se registraron celebraciones, también hubo manifestaciones de duelo por la muerte del líder supremo, quien ocupaba el cargo desde 1989.
Miles de iraníes lloran en Teherán la muerte del ayatolá Alí Jamenei
En la capital de Irán miles de dolientes, fieles al régimen islámico, se vistieron de luto para recordar a su líder político y espiritual durante 36 años. Estados Unidos e Israel ya lo daban por muerto horas… pic.twitter.com/nXfS7ltlU4
— DW Español (@dw_espanol) March 1, 2026
Visiblemente emocionado, un conductor de la televisión estatal leyó un comunicado oficial en el que se describió el fallecimiento como un acto de “martirio”.
TENEBROSO MOMENTO DEL ANUNCIO DE LA MUERTE DEL AYATOLÁ ALÍ JAMMENEI
El video muestra el momento en que se anunció la muerte del líder supremo de Irán en la mezquita del templo Alí. Las luces se apagaron para cambiar a un color rojo sangre. pic.twitter.com/u4dAsbMXd4
— Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 1, 2026
“Tras toda una vida de lucha incesante e incansable, Hoseini, con un espíritu noble y celestial como la montaña inquebrantable de la tutela islámica, el padre compasivo de la bondad y la determinación, el líder e imán de los musulmanes, su eminencia el ayatollah Alí Hoseini Khamenei, en el camino de defender la exaltación del santuario sagrado de la República Islámica de Irán, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al supremo reino celestial”, señaló.
#URGENTE | Jamenei muerto: Otro presentador de la televisión de Irán rompe en llanto al confirmar la muerte del líder supremo en los bombardeos de Israel y Estados Unidos. pic.twitter.com/vnfaxelQQA
— Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 1, 2026
El Gobierno iraní declaró 40 días de duelo nacional y abrió el proceso para designar a su sucesor. Según la Constitución, el nuevo líder supremo debe ser elegido por la Asamblea de Expertos en Liderazgo, un órgano integrado por 88 clérigos que, en teoría, son votados por la ciudadanía cada ocho años. La mayoría de sus actuales miembros pertenece al ala más conservadora del establishment religioso.
La Carta Magna establece que la designación debe realizarse lo antes posible. Sin embargo, en medio de los ataques y de la escalada militar con Israel y Estados Unidos, la convocatoria y reunión del cuerpo podría enfrentar dificultades logísticas y de seguridad.