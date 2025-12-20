Homenajearon a Jorge Busti en Concordia y llamaron a reconstruir una propuesta política hacia 2027
Al cumplirse cuatro años del fallecimiento de Jorge Busti, el Frente Entrerriano Federal (FEF) realizó un emotivo homenaje en la ciudad de Concordia, donde además se destacó la necesidad de recuperar memoria, asumir una autocrítica profunda y proyectar una alternativa política de cara a 2027.
El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cultural Arandú y reunió a militantes, dirigentes y referentes históricos del peronismo concordiense. En ese marco, se rindió reconocimiento a más de veinte militantes y dirigentes por su trayectoria y compromiso social a lo largo de los años. La actividad estuvo encabezada por los vicepresidentes del FEF, Florencia Busti y Daniel Cedro, el ex presidente del espacio Claudio Ava Aispuru y el presidente del Congreso Provincial del partido, Jorge Móndolo.
Florencia Busti explicó el sentido del homenaje y del reconocimiento a la militancia: “Desde el Frente Entrerriano Federal creemos que es necesario reconocer y honrar la tarea militante de muchos compañeros y compañeras que, desde la recuperación de la democracia en adelante, acompañaron en distintos momentos de su trayectoria política a Jorge Busti. Ese es el camino que estamos transitando: comenzar por Concordia, volver a tomar contacto con quienes fueron protagonistas de esa historia y recuperar, a través de su experiencia y compromiso, un legado que también se transmite y se proyecta hacia las nuevas generaciones”.
Por su parte, Daniel Cedro se refirió al presente del peronismo y remarcó la necesidad de una revisión interna: “Tenemos que dar vuelta la página y proyectar hacia el futuro, pero hacerlo con honestidad y memoria. Reconociendo que dentro de nuestras propias filas del peronismo, muchas veces al amparo de grandilocuentes declaraciones de lealtad, hubo dirigentes que llevaban sobre su cabeza un cartel luminoso indicando cuál era su precio. Esa autocrítica es inevitable si queremos iniciar un verdadero proceso de cambio y reconectar con la sociedad”.
A su turno, Claudio Ava Aispuru subrayó la importancia de dejar de lado las disputas internas y avanzar en una estrategia común: “El peronismo podrá volver a ser una opción real para los entrerrianos y concordienses en la medida en que dejemos de enfrascarnos en discusiones internas y concentremos todas nuestras energías en la construcción de una estrategia común. Hoy tenemos una oportunidad: 2026 es un tiempo político que no es electoral y que debe servirnos para pensar, planificar y trazar un horizonte claro de propuestas para la provincia y la ciudad, con el objetivo de alcanzar un diagnóstico preciso y elaborar propuestas concretas que conformen una plataforma de cara a 2027”.
En ese sentido, agregó que resulta indispensable recuperar y recrear equipos político-técnicos en cada área de gobierno, una práctica que —recordó— “siempre impulsó y promovió Jorge Busti”.
Durante el acto, militantes sociales, barriales y gremiales de distintas seccionales de Concordia compartieron vivencias personales con el exgobernador. Ava Aispuru señaló que hubo una coincidencia generalizada: “Su presencia sería hoy muy necesaria en este momento difícil para el peronismo. Pero también es cierto que él mismo nos recordaría que es en las etapas más complejas cuando hay que redoblar los esfuerzos, poner el pecho y seguir adelante”.
Finalmente, Abel González, ex presidente del Concejo Deliberante de Concordia, realizó un repaso detallado de las obras ejecutadas durante las gestiones de Jorge Busti, con especial énfasis en Villa Zorraquín. En ese marco, afirmó: “Si todo esto, que es interminable, se hizo solamente por Villa Zorraquín, imagínense todo lo que se logró por Concordia y por la provincia”, y mencionó obras emblemáticas como la Defensa Sur, la nueva Costanera y el hospital Delicia Concepción Masvernat.